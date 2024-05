Noguerola tindrà un gran gimnàs al local que va deixar buit Mercadona

El local de la plaça Noguerola que fins a mitjans de gener va acollir un supermercat de la cadena Mercadona donarà pas a un macrogimnàs de l’ensenya Fitness Park. La multinacional no concreta encara el dia d’obertura, però al seu web anuncia que serà “com més aviat millor”. Marta Carulla Grup ha negociat amb aquesta empresa multinacional la instal·lació al local de Noguerola, que quan era un supermercat tenia 1.700 metres quadrats de superfície de venda i uns altres 300 de magatzem. Una portaveu d’aquesta firma considera que aquest establiment esportiu suposarà un revulsiu per a un barri que no té equipaments. Així mateix, va indicar que la cadena té la intenció d’instal·lar a l’Eix Comercial un pop up (un espai efímer) per donar a conèixer el nou gimnàs als possibles clients. De fet, al web de Fitness Park ja es publicita una oferta de preobertura del gimnàs de Lleida que consisteix en vuit setmanes gratis i 27 euros les següents quatre per als primers tres-cents inscrits.

El de la plaça Noguerola serà el gimnàs número 43 de Fitness Park i el primer a Lleida. A Catalunya n’hi ha alguns a Barcelona i els socis poden utilitzar indistintament les instal·lacions de cada un. Ofereix sala de musculació, entrenament de càrdio, classes en grup i zona de cros training.Fitness Park assegura que són la cadena de gimnasos número u a França i la número cinc a Europa, amb més d’un milió d’abonats en global i més de 280 centres en funcionament. A Espanya, va iniciar la seua expansió l’any 2020 i actualment té una xarxa de més de vint-i-cinc gimnasos i una facturació de més de vint milions d’euros.Mercadona va deixar lliure aquest local de Noguerola al gener i a finals d’any preveu obrir-ne un altre, de més superfície, als antics tallers de l’empresa Carrosseries Consa al carrer Santa Cecília, al barri de Cappont. De l’edifici històric només es conserva la façana, que està assegurada amb unes grans estructures metàl·liques. Així mateix, preveu tancar el del mercat de Cappont.