Pla per obrir un nou oratori islàmic a la ciutat de Lleida

L’Associació Islàmica de Balàfia ha posat en marxa un projecte per obrir un oratori al carrer Corts Catalanes. Segons van confirmar tant el president de l’entitat com el de la Federació d’Associacions de Veïns, Toni Baró, la idea és que obri en un antic taller que està tancat a l’altura del número 30 d’aquest carrer.

Per la seua banda, el representant del col·lectiu va indicar que “encara es troba en una fase molt inicial, però volem que sigui un equipament que no generi cap tipus de molèstia als veïns i que treballi a favor de la convivència i la integració”. Tant el responsable de l’associació islàmica com Baró no van detallar si l’ajuntament ha donat el vistiplau al projecte ni de quan podria inaugurar-se. En aquest sentit, Baró va advocar per “treballar junts perquè aquest equipament pugui desenvolupar-se i alhora no generi incerteses o dubtes entre els veïns”. Així mateix, va defensar l’obertura de petits oratoris en cada barri. “És el camí a seguir per avançar cap a la convivència en una societat diversa”, va afegir Baró.

S’ha de recordar que a l’octubre va obrir un oratori al carrer Josep Pla de Pardinyes, mentre que a Cappont està previst obrir-ne un altre en un local de l’avinguda Alacant.