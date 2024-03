Els musulmans preveuen obrir l'oratori del barri de Cappont de Lleida a finals d'any

La comunitat Ibn Hazm preveu obrir les portes del seu oratori a l’avinguda Alacant de Lleida, al barri de Cappont, a finals d’any, una vegada hagi acabat les obres d’adequació del local. Així ho va assegurar el seu portaveu, Abdellatif Láatabi, que va assenyalar que “farem tot el necessari per integrar-nos al barri, ser una entitat més i no generar problemes”. Precisament, representants d’una trentena d’entitats a favor de l’oratori van participar ahir en un àpat amb membres de diverses comunitats musulmanes, entre les quals Ibn Hazm, per reafirmar el seu compromís en favor de la convivència i contra el racisme i la xenofòbia. D’altra banda, veïns dels pisos que són a sobre del futur oratori van penjar cartells en contra. Láatabi es va mostrar disposat a reunir-se amb ells “per dissipar qualsevol temor i assegurar que no causarem problemes”.