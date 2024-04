La pedalada del Pla Catigat reúne a 800 participantes

Publicado por Joan Gómez Verificado por Creado: Actualizado:

El municipio de El Palau d’Anglesola fue ayer la sede de la decimoquinta edición de la Catigat, la marcha en BTT no competitiva por el Pla d’Urgell que atrajo a unas 800 personas de todas las edades. El objetivo era llegar al millar al igual que en ediciones pasadas, aunque la previsión de lluvia hizo que se redujera la cifra de inscritos. El agua, no obstante, no llegó hasta la tarde a la comarca.

La salida se llevó a cabo puntualmente a las ocho de la mañana en la zona de la avenida de Sant Roc y reunió a los inscritos de los tres recorridos de 45, 75 y 105 kilómetros cada uno. Solo el último pasa por todos los municipios de la comarca del Pla d’Urgell (incluida la capital, Mollerussa) así como espacios emblemáticos como el Estany d’Ivars d’Urgell i Vila-sana. Al ser la sede El Palau, también pasó por los diferentes espacios verdes que han permitido convertir el municipio en Vila Florida. Entre las principales novedades de este año está la creación de un Pack Familiar, que ofreció un precio especial de inscripción a partir del tercer miembro de la familia apuntado a esta iniciativa. Al igual que en ediciones anteriores, también se celebró la Catigat Kids, para menores de 6 a 12 años y con un recorrido adaptado.La Catigat volvió a contar por segundo año con la participación de 24 deportistas con discapacidad intelectual, procedentes de entidades como Alba de Tàrrega, Estel de Balaguer y Down Lleida.La marcha ciclista cuenta con un gran número de colaboradores encargados de los puntos de avituallamiento habilitados en todos los municipios, una labor altruista que facilita la celebración de esta prueba que contribuye a promocionar los paisajes de la comarca. Cabe destacar también que la pedalada Catigat ya se ha celebrado en la gran mayoría de municipios del Pla d’Urgell, por lo que la organización prevé iniciar la segunda vuelta y que todos los pueblos sean otra vez la sede de esta marcha no competitiva.