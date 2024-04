La pedalada del Pla Catigat reuneix 800 participants

El municipi del Palau d’Anglesola va ser ahir la seu de la quinzena edició de la Catigat, la marxa en BTT no competitiva pel Pla d’Urgell que va atreure unes 800 persones de totes les edats. L’objectiu era arribar al miler igual com en edicions passades, encara que la previsió de pluja va fer que es reduís la xifra d’inscrits. L’aigua, no obstant, no va arribar fins a la tarda a la comarca.

La sortida es va portar a terme puntualment a les vuit del matí a la zona de l’avinguda de Sant Roc i va reunir els inscrits dels tres recorreguts de 45, 75 i 105 quilòmetres cada un. Només l’últim passa per tots els municipis de la comarca del Pla d’Urgell (inclosa la capital, Mollerussa) així com espais emblemàtics com l’estany d’Ivars d’Urgell i Vila-sana. Al ser la seu el Palau, també va passar pels diferents espais verds que han permès convertir el municipi en Vila Florida.Entre les principals novetats d’aquest any hi ha la creació d’un Pack Familiar, que va oferir un preu especial d’inscripció a partir del tercer membre de la família apuntat a aquesta iniciativa. Igual que en edicions anteriors, també es va celebrar la Catigat Kids, per a menors de 6 a 12 anys i amb un recorregut adaptat.La Catigat va tornar a comptar per segon any amb la participació de 24 esportistes amb discapacitat intel·lectual, procedents d’entitats com Alba de Tàrrega, Estel de Balaguer i Down Lleida.La marxa ciclista compta amb un gran nombre de col·laboradors encarregats dels punts d’avituallament habilitats en tots els municipis, una tasca altruista que facilita la celebració d’aquesta prova que contribueix a promocionar els paisatges de la comarca.

Val a destacar també que la pedalada Catigat ja s’ha celebrat en la gran majoria de municipis del Pla d’Urgell, per la qual cosa l’organització preveu iniciar la segona volta i que tots els pobles siguin una altra vegada la seu d’aquesta marxa no competitiva.