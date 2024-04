Marc Márquez roza la victoria

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

‘Pecco’ Bagnaia y Marc Márquez protagonizaron un auténtico duelo de campeones por la victoria en el Gran Premio de España de MotoGP, que acabó en manos del italiano por algo menos de cuatro décimas. Ambos se vieron inmersos en esa pelea tras el error garrafal del primer líder de la carrera, Jorge Martín, que se fue por los suelos en el undécimo giro. Aun así, el madrileño continúa líder del Mundial con 92 puntos, pero Bagnaia ya es segundo con 75 puntos y Márquez asciende hasta la sexta posición con 60. El piloto de Cervera no se subía a un podio en seco desde Australia en 2022, cuando fue segundo, si bien en Japón en 2023, bajo la lluvia, acabó tercero.

Márquez no falló en la salida como en la carrera ‘sprint’ y se puso líder, por delante de Jorge Martín y ‘Pecco’ Bagnaia, con otro italiano, Marco Bezzecchi, tras ellos. El madrileño accedió por primera vez al liderato en la segunda vuelta y, a partir de ahí, cambió el ritmo para intentar escaparse, pero no logró deshacerse de la presión de Bagnaia y Márquez, a quienes se pegaron tanto Bezzecchi como Àlex Márquez, lo que situó a cinco Ducati en las cinco primeras posiciones.Fue en la undécima vuelta cuando se produjo el percance de Martín, que cometió un error que le hizo caer por los suelos en la curva seis y dejó a Bagnaia solo en cabeza, seguido por Bezzecchi y Marc Márquez, quien pasado el ecuador de la carrera, en la decimocuarta vuelta, pasó al ataque para superar a Bezzecchi e intentar acercarse al líder. El leridano marcó varias vueltas rápidas que le permitieron situarse a cuatro décimas. En la vigésima primera Marc intentó por primera vez adelantar al italiano, pero el vigente campeón le devolvió la acción, manteniéndose ambos en paralelo durante varias curvas. Llegó un nuevo intento en la vigésima segunda vuelta y nueva respuesta eficaz de Bagnaia. La tensión era máxima y Marc lo intentó hasta el final, pero no pudo con Bagnaia, que venció por escasamente 372 milésimas, con el italiano Bezzecchi tercero y Àlex Márquez, ya descolgado, cuarto.

Márquez, crítico: “No ha sido una carrera perfecta”

Marc Márquez volvió a subir al segundo peldaño del podio 558 días después de hacerlo en el circuito australiano de Phillip Island en 2022. “Hubiera firmado mi podio aquí en Jerez, delante de toda la afición, ha sido súper especial esa vuelta de honor, pero no ha sido una carrera perfecta porque en esas cinco primeras vueltas soy humano y me ha pesado el error del sábado”, dijo. “Me ha pesado ese error, iba tenso, no acababa de ir, y he perdido posiciones, eso me ha hecho perder la posibilidad de liderar toda la carrera y de hacer mi ritmo constante, pero estoy contento, contento de cómo ha ido todo en general, y contento de haber luchado con el referente de Ducati hasta la última vuelta”, reconoció.Marc se acordó de la caída que sufrió en Jerez en 2020. “Ojalá lleguen más momentos así. Aquí empezó mi mal sueño y esperemos que aquí salgamos de esa espiral negativa, aún no hemos salido, aún está ahí que pesa, pero mentalmente cada vez hay más confianza”, dijo.‘Pecco’ Bagnaia habló sobre el duelo que mantuvo con Marc y comentó: “fue una lucha muy intensa y bonita. El respeto es siempre lo más importante y con Marc lo hay. Sin ello es imposible que haya buenas batallas”.

Aldeguer, sin rival en Moto2 y Daniel Holgado sigue líder de Moto3

El murciano Fermín Aldeguer consiguió ayer su primera victoria de la temporada en Moto2, con lo que consiguió recortar distancias con el nuevo líder, el estadounidense Joe Roberts (Kalex), segundo, mientras que el madrileño Manuel ‘Manugas’ González fue tercero. Por su parte, el neerlandés Collin Veijer logró la segunda victoria en Moto3 al beneficiarse del error que cometió en la primera vuelta el colombiano de origen español David Alonso, que se fue por los suelos cuando era líder. El alicantino Daniel Holgado fue séptimo y sigue líder. El sevillano David Muñoz y el valenciano Iván Ortolá completaron el podio.