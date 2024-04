Marc Márquez voreja la victòria

Pecco Bagnaia i Marc Márquez van protagonitzar un autèntic duel de campions per la victòria en el Gran Premi d’Espanya de MotoGP, que va acabar en mans de l’italià per una mica menys de quatre dècimes. Els dos es van veure immersos en aquesta batalla després de l’error colossal del primer líder de la carrera, Jorge Martín, que se’n va anar a terra en l’onzena volta. Tot i així, el madrileny continua líder del Mundial amb 92 punts, però Bagnaia ja és segon amb 75 punts i Márquez ascendeix fins a la sisena posició amb 60. El pilot de Cervera no pujava a un podi en sec des d’Austràlia el 2022, quan va ser segon, si bé al Japó el 2023, sota la pluja, va acabar tercer.

Márquez no va fallar a la sortida com en la carrera esprint i es va posar líder, al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia, amb un altre italià, Marco Bezzecchi, al darrere d’ells. El madrileny va accedir per primera vegada al liderat en la segona volta i, a partir d’aquí, va canviar el ritme per intentar escapar-se, però no va aconseguir desfer-se de la pressió de Bagnaia i Márquez, a qui es van enganxar tant Bezzecchi com Àlex Márquez, que va situar cinc Ducatis en les cinc primeres posicions.Va ser en l’onzena volta quan es va produir el contratemps de Martín, que va cometre un error que el va fer caure a terra al revolt sis i va deixar Bagnaia sol al capdavant, seguit per Bezzecchi i Marc Márquez, que passat l’equador de la carrera, en la catorzena volta, va passar a l’atac per superar Bezzecchi i intentar atansar-se al líder. El lleidatà va marcar diverses voltes ràpides que li van permetre situar-se a quatre dècimes. En la vint-i-unena, Marc va intentar per primera vegada avançar l’italià, però el vigent campió li va tornar l’acció, i es van mantenir els dos en paral·lel durant diverses voltes. Va arribar un nou intent en la vint-i-dosena volta i nova resposta eficaç de Bagnaia. La tensió era màxima i Marc ho va intentar fins al final, però no va poder amb Bagnaia, que va vèncer per escassament 372 mil·lèsimes, amb l’italià Bezzecchi tercer i Àlex Márquez, ja despenjat, quart.

Márquez, crític: “No ha estat una cursa perfecta”

Marc Márquez va tornar a pujar al segon esglaó del podi 558 dies després de fer-ho al circuit australià de Phillip Island el 2022. “Hauria firmat el meu podi aquí a Jerez, davant de tota l’afició, ha estat súper especial aquesta volta d’honor, però no ha estat una cursa perfecta perquè en aquestes cinc primeres voltes soc humà i m’ha pesat l’error de dissabte”, va dir. “M’ha pesat aquest error, anava tens, no acabava d’anar, i he perdut posicions, això m’ha fet perdre la possibilitat de liderar tota la carrera i de fer el meu ritme constant, però estic content, content de com ha anat tot en general, i content d’haver lluitat amb el referent de Ducati fins a l’última volta”, va reconèixer.Marc va recordar la caiguda que va tenir a Jerez el 2020. “Tant de bo arribin més moments així. Aquí va començar el meu malson i esperem que aquí sortim d’aquesta espiral negativa, encara no n’hem sortit, encara és allà, que pesa, però mentalment cada vegada hi ha més confiança”, va destacar.Pecco Bagnaia va parlar sobre el duel que va mantenir amb Marc i va comentar: “Ha estat una lluita molt intensa i bonica. El respecte és sempre el més important i amb el Marc n’hi ha. Sense això és impossible que hi hagi bones batalles.”

Aldeguer, sense rival en Moto2 i Holgado segueix líder de Moto3

El murcià Fermín Aldeguer va aconseguir ahir la primera victòria de la temporada en Moto2, de manera que va poder retallar distàncies amb el nou líder, el nord-americà Joe Roberts (Kalex), segon, mentre que el madrileny Manuel Manugas González va ser tercer. Per la seua part, el neerlandès Collin Veijer va aconseguir la segona victòria en Moto3 al beneficiar-se de l’error que va cometre en la primera volta el colombià d’origen espanyol David Alonso, que se’n va anar a terra quan era líder. L’alacantí Daniel Holgado va ser setè i segueix líder. El sevillà David Muñoz i el valencià Iván Ortolá van completar el podi.