Moros i Cristians en pau

La meteorologia plujosa d'ahir diumenge va acabar suspenent l'espectacle de la batalla final a la Seu Vella de la Festa de Moros i Cristians de Lleida. Al matí, la desfilada infantil també va quedar a mitges en plena tempesta. Almenys, les sis comparses van poder desfilar a la tarda, encara que sense el seguici festiu, ni cavalls ni trabucaires.

No va arribar la sang al Segre. De fet, mai ho fa, ja que la batalla de Moros i Cristians és dialèctica. Però ahir, ni això. Els cristians van conquerir de nou la ciutat mora de Larida sense gota d’esforç. Les gotes protagonistes van ser les de la pluja. A última hora de la tarda, l’Associació de la Festa de Moros i Cristians va anunciar a través de les xarxes socials el que tots volien evitar: la suspensió de la batalla al castell de la Seu Vella davant de la previsió de pluja. “Ho sentim molt, però és un espectacle pensat i muntat a l’aire lliure i el temps no permet fer-ho”, resava el comunicat. Això sí, assegurava que “l’any que ve tornarem” i ho rematava amb el lema d’aquesta entitat: “Per la Festa i per Lleida, sempre!” Feia dotze anys que la batalla final no havia de suspendre’s. Va ser el 2012, quan l’espectacle va haver d’anul·lar-se, llavors per primera vegada des de la primera edició a meitat dels anys 90. Curiosament, l’any següent, el 2013, la pluja va tornar a fer acte de presència per deslluir la desfilada, encara que al final la batalla va poder entaular-se. Des d’aleshores, només la covid i el confinament van frenar el 2020 el desenvolupament d’aquesta festa tradicional de Lleida.

Almenys, la desfilada de comparses de la tarda es va salvar. El cel de Lleida va deixar una escletxa perquè els Musa, Al·leridís i Banu-huds moros i els Anglesola, Urgellencs i Pallaresos cristians poguessin lluir-se davant del públic –reduït i paraigua en mà– descendint pel carrer Cavallers fins a Blondel i, d’allà, fins a la Paeria. Només van estar acompanyats per les cinc bandes de música participants, mentre que la resta del seguici (fins i tot estava prevista la desfilada de sis cavalls) es va quedar a casa per seguretat. Al matí, l’entrada infantil i la presentació de bandes també van quedar a mitges.

Larida torna a ser cristiana i el relleu de comandaments, per decidir

L’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida no només va decidir suspendre la batalla final a la Seu Vella sinó que va donar per vencedor el bàndol que tocava, el cristià. I és que les regles són clares: cada any hi ha d’haver un relleu i les comparses mores que dominaven Larida des del maig de l’any passat, ja que havien de cedir la ciutat a les tropes cristianes. El que quedarà per decidir més endavant és què passa amb el tradicional relleu al novembre de les capitanies, que podrien prorrogar el mandat una temporada més. Aquest any són la saida mora Dolors Carulla i el comte cristià Josep Fuentes.