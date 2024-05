Una pedregada danya fruita en punts del Pla d'Urgell, les Garrigues i el Segrià

detail.info.publicated redacció / ACN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una pedregada que va caure diumenge a mitja tarda ha provocat danys de fins al 50% en alguns cultius de fruita del Pla d'Urgell, les Garrigues i el Segrià. El president d'Asaja a Lleida, Pere Roqué, ha lamentat que aquesta és la tercera pedregada que enguany cau a les comarques de Ponent i considera que aquesta part del país sembla que sigui un "pol d'atracció" d'aquest tipus de fenomens ja que cada any n'hi ha entre 5 i 10. En aquest sentit, ha demanat agilitat als tècnics d'Agroseguro a l'hora de fer l'avaluació dels danys. L'afectació d'aquesta tempesta és molt dispersa ja que va tenir diferents focus d'intensitat. En general la mida de la pedra era com la d'una llentia però els fruits que han quedat tocats no es podran comercialitzar.

Un dels municipis on va caure més pedra és Arbeca, a les Garrigues, però els tècnics de l'Agrupació de Defensa Vegetal (ADV) que aquest dilluns fan el seguiment dels danys, també han apuntat que a Corbins hi va caure força pedra. La tempesta va descarregar amb molta aigua i la mida de la pedra era relativament petita, però això no treu que el mal als fruits que ara comencen a agafar volum, sigui important. Pere Roqué ha destacat que "es veuen molts cops" i la fruita no es podrà comercialitzar. En aquest sentit, ha recordat que des de l'organització agrària estan "batallant" amb l'assegurança per evitar que rebaixar l'elevat cost de les franquícies.