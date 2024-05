Tres apunyalats en poques hores a la Mariola i Alcalde Porqueres

Tres persones van resultar ferides ahir de matinada en sengles apunyalaments a la Mariola i al carrer Alcalde Porqueres. La primera agressió va tenir lloc pocs minuts abans de la mitjanit, quan un home va ser apunyalat durant una baralla entre dos grups de persones a la plaça Riu Flamisell, al barri de la Mariola. Segons ha pogut saber aquest diari, la víctima va ser ingressada a l’UCI de l’hospital Arnau de Vilanova després d’haver estat intervinguda d’urgència a causa de les ferides que va sofrir.Segons sembla, l’home hauria rebut una punyalada a l’abdomen. Agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra van acudir al lloc després de rebre l’avís de la baralla cap a les 23.45 hores i la Policia catalana es va fer càrrec de la investigació. Al tancament d’aquesta edició, no hi havia detinguts, segons fonts policials. Així mateix, fonts pròximes van assenyalar que entre les parts hi hauria picabaralles per enfrontaments previs i que durant la baralla una de les persones va agredir la víctima i la va apunyalar.

Tres hores més tard, cap a les 3.25 hores, la Guàrdia Urbana va rebre l’avís d’un altre apunyalament a l’interior d’una discoteca al carrer Alcalde Porqueres. En aquest cas, un jove de 26 anys va rebre diverses ferides al coll que un altre individu li havia clavat amb una botella trencada. La víctima va ser atesa en un primer moment al CUAP de Prat de la Riba i posteriorment traslladat en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova. La Urbana va informar dels fets els Mossos d’Esquadra, que es van fer càrrec de la investigació. Fonts policials van assenyalar que s’havia pogut identificar l’autor de l’agressió a través de les xarxes socials. D’altra banda, cap a les sis del matí, una dona es va presentar a la comissaria de la Urbana per denunciar que l’exparella l’havia intentat apunyalar a l’exterior d’una discoteca a Alcalde Porqueres. Segons la víctima, l’agressor la va increpar per anar en companyia d’altres homes i va treure un ganivet. La dona va aconseguir defensar-se posant el braç perquè no l’apunyalés a la cara o al coll, per la qual cosa presentava lesions al braç. Després de recollir la denúncia, van derivar les diligències als Mossos.

Detingut per fer tocaments i petons a una menor de 15 anys

La Guàrdia Urbana va detenir ahir a la tarda un home de 63 anys per fer tocaments i petons a una menor de 15 anys al carrer Universitat. Segons van explicar fonts policials, els fets van tenir lloc cap a les 18.50 hores quan una patrulla que es trobava a la zona va veure un individu en actitud sospitosa que agafava de la cintura i feia carícies a una de menor d’edat. Els agents van poder observar com l’home feia tocaments i petons a la jove mentre aquesta intentava apartar-se’n i evitar el contacte amb ell. Així mateix, també li havia proposat mantenir relacions sexuals, a la qual cosa la menor es va negar. Quan els agents policials es van personar, la víctima els va explicar el que havia passat i els va dir que no coneixia de res l’home. En aquell moment, van procedir a l’arrest de l’home per un delicte contra la llibertat sexual per agressió sexual.