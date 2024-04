Victoria para seguir soñando

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Edu Amat se mostró muy satisfecho con el juego de sus hombres, sobre todo en defensa, y destacó que siguen dependiendo de ellos para salvarse, que es el único objetivo que se plantea pese a que también tienen opciones de entrar en el play off. “Si nos clasificados será perfecto, pero ahora mismo el play off ni me lo planteo, me queda muy lejos, solo pienso en sumar los tres puntos que quedan para salvarnos”, dijo el técnico listado, que añadió: “Después de ganar al Barça dijimos que dependíamos de nosotros para lograr la permanencia si sumábamos los seis puntos, y estamos en la misma situación. Dependemos de nosotros y solo tiene que importarnos nuestro resultado. Queda una semana, una última final, y desde ya hago un llamamiento a la afición para que el pabellón esté lleno el domingo, porque les necesitamos, nosotros ya lo pondremos todo sobre la pista para que los tres puntos se queden en casa y celebrar la salvación con nuestra afición”.

Sobre el partido comentó que “sabíamos que teníamos que defender mucho más que el día del Barça y hemos estado acertados. Poco que reprocharle al equipo a nivel defensivo”. Reconoció que supieron sufrir. “Este equipo tiene carácter, sabe sufrir, pero tenemos que mejorar porque la segunda parte prácticamente no hemos rematado a portería y eso nos ha penalizado mucho”, señaló.Por otra parte, ayer se consumó el descenso del Rivas madrileño, que acompañará al Mataró a la OK Liga Plata.