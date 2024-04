Victòria per seguir somiant

El Finques Prats Lleida Llista té una mica més a prop la permanència a l’OK Lliga gràcies a la seua gran i agònica victòria (1-2) a la pista d’un altre dels grans, el Reus Deportiu, que ahir es va estavellar davant del seu exporter Martí Zapater i contra una sòlida defensa lleidatana, que va resistir fins al final amb ensurt inclòs. I és que els locals van marcar en l’últim sospir el que hauria estat el 2-2, però els col·legiats van anul·lar encertadament el gol perquè estava fora de temps per només unes dècimes de segon. Amb aquesta victòria, la cinquena seguida, el Llista continua depenent de si mateix per salvar-se, ja que ho aconseguirà guanyant diumenge el Voltregà i fins i tot li podria donar la classificació per al play-off pel títol en funció dels resultats que es donin.

El matx va tenir una arrancada trepidant, amb els dos equips abocats en atac i sense donar cap concessió. Ja als 30 segons l’exllistat Maxi Oruste va posar a prova Zapater, que tornava a la porteria que va defensar els últims anys exhibint gran qualitat i negant-li el gol a l’argentí. En la jugada següent, Moncusí va rematar completament sol després d’una gran assistència de Xavi Aragonés però va topar amb Càndid Ballart. Les arribades eren constants. El Reus semblava tenir més control de bola, però era el Finques Prats el que arribava amb més perill, sobretot en transicions ràpides com la comandada per Paiva, que després de robar la bola a la pròpia pista es va plantar davant de Ballart, que amb el braç dret va evitar un gol que ja es cantava. El Llista continuava buscant el gol amb més afany que el rival, però sense fortuna, com en el tret de Nico Ojeda des del centre de la pista que es va estavellar a la creu. En aquell moment el Caldes s’havia avançat en el seu partit davant del Voltregà i, casualitat o no, els lleidatans no van tardar a restablir la situació gràcies a una falta directa forçada per Folguera i que ell mateix es va encarregar de transformar amb gran habilitat. Després del gol, el Reus va apujar línies de pressió i va crear una mica més de perill, però les seues ocasions, la majoria trets llunyans o rebutjos curts, acabaven sempre aturats per un Zapater magistral.En la represa, el porter llistat va ser encara més protagonista davant de la pressió que va exercir el Reus, que va ser el clar dominador de la segona meitat. Zapater va salvar l’equip de l’empat en quatre ocasions clares abans que l’exclusió de Julià donés l’opció a Nico Ojeda de situar el 0-2. L’argentí no va estar precís aquest cop, però els llistats van aprofitar la superioritat numèrica per ampliar la diferència en una rematada al travesser de Xavi Aragonès, el segon en tot just un minut, el rebuig del qual va caure a mans d’Ojeda, que de rosca va sorprendre Ballart. El partit estava encarrilat i llavors el Caldes empatava, la qual cosa donava la salvació matemàtica. El Llista hauria pogut sentenciar al 40 amb una altra directa per tallar Sergi Aragonès amb la mà una contra. Folguera tampoc la va transformar. El Reus, que va fallar un penal poc després (Oruste), va retallar distàncies amb la directa transformada per Julià després de la desena falta lleidatana. Fins al final els locals van tancar el Llista, que es va defensar amb tot per acabar sumant una victòria èpica que li permet continuar depenent d’ell mateix per salvar la categoria, ja que el Caldes va acabar guanyant i ho va ajornar tot a diumenge.

Els àrbitres van encertar a l’anular el 2-2 als locals, ja que la bola va traspassar la línia amb el matx finalitzat

Edu Amat es va mostrar molt satisfet amb el joc dels seus homes, sobretot en defensa, i va destacar que continuen depenent d’ells mateixos per salvar-se, la qual cosa és l’únic objectiu que es planteja malgrat que també tenen opcions d’entrar al play-off. “Si ens classificats serà perfecte, però ara mateix el play-off ni me’l plantejo, em queda molt lluny, només penso a sumar els tres punts que queden per salvar-nos”, va dir el tècnic llistat, que va afegir: “Després de guanyar el Barça vam dir que depeníem de nosaltres per aconseguir la permanència si sumàvem els sis punts, i estem en la mateixa situació. Depenem de nosaltres i només ha d’importar-nos el nostre resultat. Queda una setmana, una última final, i des de ja faig una crida a l’afició perquè el pavelló estigui ple diumenge, perquè els necessitem, nosaltres ja ho posarem tot sobre la pista perquè els tres punts es quedin a casa i celebrar la salvació amb la nostra afició”.

Pel que fa a l’enfrontament va comentar que “sabíem que havíem de defensar molt més que el dia del Barça i hem estat encertats. Poc a retreure-li a l’equip a nivell defensiu”. Va reconèixer que van saber patir. “Aquest equip té caràcter, sap patir, però hem de millorar perquè la segona part pràcticament no hem rematat a porteria i això ens ha penalitzat molt”, va assenyalar.D’altra banda, ahir es va consumar el descens del Rivas madrileny, que acompanyarà el Mataró a l’OK Lliga Plata.