Arnáez y Scarso se van y el Alpicat quiere a Yeste

El HC Alpicat ya ha comenzado a confeccionar la plantilla para su estreno la próxima temporada en la OK Liga. La intención del club es retener el máximo número posible de jugadores que han logrado el histórico ascenso a la máxima categoría del hockey sobre patines estatal, aunque algunos de ellos ya tienen decidido cambiar de aires. Se trata de los argentinos Mathias Arnáez y Franco Scarso que, salvo sorpresa, abandonarán la entidad del Segrià.

El meta internacional, que llegó al club hace tres temporadas y que ha sido pieza clave en el ascenso, anunció ayer mismo a través de su cuenta de Instagram que se marcha. “Se cierra una etapa en la que fue mi casa las últimas tres temporadas, logrando la Copa de la Princesa y finalmente el sueño de muchos años que es el ascenso a la OK Liga”, escribió el meta de San Juan, que agradeció el apoyo del club y de la afición. “Inolvidable todo lo vivido y, de corazón, les deseo mucha suerte, disfruten y vivan todo lo logrado. Muchas gracias”, añadió Scarso. No obstante, la presidenta Meri Mata todavía no daba ayer por perdido al jugador argentino. “Tenemos pendientes un par de reuniones y confío en reconducir la situación”, apuntó. La marcha que sí está confirmada es la de Mathias Arnáez, autor esta campaña de 18 goles en 20 partidos. El argentino, que llegó esta temporada al Alpicat procedente de la Liga portuguesa, está sopesando diversas opciones, aunque todo apunta a que recalará en Francia, donde le podría acompañar el propio Franco Scarso. Otro que también podría salir del club leridano es el chileno Vicente Soto, que tiene una oferta de un club de la Segunda división de Portugal.El resto de jugadores ya están confirmados que continuarán en el equipo de OK Liga, como los hermanos Joan Ramon y Miquel Serret, Mats Zilken, Iago Vázquez, Pol Besolí y el portero Ricard Casals, mientras que el futuro de David Ballestero está en el aire. El club quiere renovarlo, ya que es una pieza clave para los esquemas de Jordi Expósito, pero condicionado a que deje su labor como preparador físico del Finques Prats Llista porque entiende que ambas tareas son incompatibles si ambos clubes juegan en OK Liga.En cuanto al apartado de fichajes, el club se ha interesado por el goleador Bernat Yeste, de 23 años y formado en la cantera del Igualada. Esta temporada ha militado en el Rivas de Madrid, que este domingo certificó su descenso de la OK Liga y con el que ha marcado un total de 22 tantos. El club sondeó su fichaje hace ya días, pero el jugador no quería escuchar ofertas hasta que se decidiera el futuro del equipo madrileño. Ahora, con el descenso ya consumado a la OK Liga Plata, el Alpicat comenzará las negociaciones para cerrar el primero de los dos refuerzos que necesita. El otro, el del portero, ya ha hecho algún contacto con el meta leridano Albert Mola, ex del Llista y actualmente en Portugal.

La Paeria estudiará la mejora de la pista exterior

El alcalde Fèlix Larrosa, acompañado por el concejal de Deportes Jackson Quiñónez, mantuvo ayer una reunión con la junta directiva del Lleida Llista Blava, encabezada por su presidente, Enric Duch. Uno de los puntos que se trataron durante el encuentra fue la pista exterior junto al pabellón municipal Onze de Setembre que actualmente utiliza el club para los entrenamientos de sus equipos de la base. En este sentido, se acordó que se estudiarán las actuaciones que hay que llevar a cabo para arreglar la pista, tanto desde el punto de vista de limpieza y mantenimiento, como de inversión a medio plazo para cubrir la superficie y así que se pueda utilizar durante el periodo de invierno. También se habló de mejorar el gimnasio del pabellón, que prácticamente es inexistente. Larrosa transmitió, además, todo su apoyo para el decisivo partido del domingo, donde está la permanencia en la OK Liga en juego.