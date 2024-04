Arnáez i Scarso se'n van i l'Alpicat vol Bernat Yeste

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’HC Alpicat ja ha començat a confeccionar la plantilla per a la seua estrena la temporada que ve a l’OK Lliga. La intenció del club és retenir el màxim nombre possible de jugadors que han aconseguit l’històric ascens a la màxima categoria de l’hoquei patins estatal, malgrat que alguns d’ells ja tenen decidit canviar d’aires. Es tracta dels argentins Mathias Arnáez i Franco Scarso que, tret de sorpresa, abandonaran l’entitat del Segrià.

El porter internacional, que va arribar al club fa tres temporades i que ha estat peça clau en l’ascens, va anunciar ahir mateix a través del seu compte d’Instagram que marxa. “Es tanca una etapa en què va ser la meua casa les últimes tres temporades, aconseguint la Copa de la Princesa i finalment el somni de molts anys que és l’ascens a l’OK Lliga”, va escriure el porter de San Juan, que va agrair el suport del club i de l’afició. “Inoblidable tot el que he viscut i de cor, els desitjo molta sort, que gaudeixin i visquin tot el que s’ha aconseguit. Moltes gràcies”, va afegir Scarso. No obstant, la presidenta Meri Mata encara no donava ahir per perdut el jugador argentí. “Tenim pendents un parell de reunions i confio a reconduir la situació”, va apuntar.La marxa que sí que està confirmada és la de Mathias Arnáez, autor aquesta campanya de 18 gols en 20 partits. L’argentí, que va arribar aquesta temporada a l’Alpicat procedent de la Lliga portuguesa, està sospesant diverses opcions, encara que tot apunta que recalarà a França, on el podria acompanyar el mateix Franco Scarso. Un altre que també podria sortir del club lleidatà és el xilè Vicente Soto, que té una oferta d’un club de la Segona divisió de Portugal.La resta de jugadors ja estan confirmats que continuaran a l’equip d’OK Lliga, com els germans Joan Ramon i Miquel Serret, Mats Zilken, Iago Vázquez, Pol Besolí i el porter Ricard Casals, mentre que el futur de David Ballestero està en l’aire. El club vol renovar-lo, ja que és una peça clau per als esquemes de Jordi Expósito, però condicionat que deixi la seua tasca com a preparador físic del Finques Prats Llista perquè entén que les dos tasques són incompatibles si ambdós clubs juguen a OK Lliga.Quant a l’apartat de fitxatges, el club s’ha interessat pel golejador Bernat Yeste, de 23 anys i format a la base de l’Igualada. Aquesta temporada ha militat al Rivas de Madrid, que aquest diumenge va certificar el descens de l’OK Lliga i amb el qual ha marcat un total de 22 gols. El club va sondejar el seu fitxatge ja fa dies, però el jugador no volia escoltar ofertes fins que es decidís el futur de l’equip madrileny. Ara, amb el descens ja consumat a l’OK Lliga Plata, l’Alpicat començarà les negociacions per tancar el primer dels dos reforços que necessita. L’altre, el del porter, ja ha fet algun contacte amb el porter lleidatà Albert Mola, ex del Llista i actualment a Portugal.

La Paeria estudiarà la millora de la pista exterior

L’alcalde Fèlix Larrosa, acompanyat pel regidor d’Esports Jackson Quiñónez, va mantenir ahir una reunió amb la junta directiva del Lleida Llista Blava, encapçalada pel seu president, Enric Duch. Un dels punts que es van tractar durant la trobada va ser la pista exterior al costat del pavelló municipal Onze de Setembre que actualment utilitza el club per als entrenaments dels equips de la base. En aquest sentit, es va acordar que s’estudiaran les actuacions que cal portar a terme per arreglar la pista, tant des del punt de vista de neteja i manteniment, com d’inversió a mitjà termini per cobrir la superfície i que així es pugui utilitzar durant el període d’hivern. També es va parlar de millorar el gimnàs del pavelló, que pràcticament és inexistent.Per la seua banda, Larrosa va transmetre, a més, tot el seu suport per al decisiu partit de diumenge, en què hi ha la permanència a l’OK Lliga en joc.