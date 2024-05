Pierden la tercera plaza

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Vila-sana regresó a la competición después de perder dos títulos (Copa de la Reina y Champions) en apenas diez días, ambos en unas dramáticas tandas de penaltis, sobre todo la de la final europea del pasado domingo y en el mismo escenario que ayer. Aun así, el equipo de Lluís Rodero dio la cara, se repuso del golpe y mostró un buen nivel de juego y concentración, pero no le valió para sumar los tres puntos ante un Coruña que consiguió el empate (2-2) faltando un minuto y medio para el final. Este resultado le hace perder una posición en favor del Fraga, su verdugo en la Champions, que goleó 7-0 al colista para situarse tercero.

La igualdad presidió los primeros 15 minutos del partido, con los dos equipos aún encajando el golpe sufrido hace pocos días en la Champions (las gallegas cayeron ante las campeonas en semifinales), con muchas reservas y con un juego algo lento y sin crear excesivo peligro ante la portería rival, salvo algunos disparos desde media distancia que apenas inquietaron a las dos porteras. Superado el ecuador del primer tiempo fue cuando el partido tomó otro cariz y el Vila-sana pasó a ser el gran dominador de la bola.Gimena Gómez tuvo la primera gran ocasión en una jugada personal que no supo concretar ante la salida de la meta italiana del Coruña, que dio la réplica poco después en una contra de Muñoz que desbarató Anna Salvat, ayer titular bajo palos. La propia argentina lo volvió a probar en el minuto 20 y de forma sucesiva Victòria Porta y Luchi Agudo, aunque la mejor oportunidad la tuvo Flor Felamini a 30 segundos para llegarse al descanso. La internacional argentina, que no había salido en el quinteto titular, recogió una asistencia de Agudo y sola ante Caretta remató pero la transalpina respondió con una gran parada, evitando así un gol que merecieron las leridanas en una primera parte en la que fueron de menos a más.A la vuelta de los vestuarios el partido enloqueció. A los cuatro minutos, una gran jugada de Luchi Agudo desequilibró el partido, haciendo justicia a lo visto hasta entonces. Pero el Vila-sana retrocedió y el Coruña se vino arriba. Dos minutos después, Muñoz hizo lucirse a Salvat y casi en la misma jugada la coruñesa logró marcar, pero el colegiado anuló el tanto al tocar Martín la bola con el patín. En pleno asedio local, Gaete forzó un penalti, pero Salvat estuvo providencial parando la pena máxima a Garrote y también el rechace. Después de tanta insistencia llegó el empate del Coruña en un error de marca que permitió a la propia Garrote marcar con un disparo que se coló por debajo del cuerpo de la portera leridana.Pero reaccionó el Vila-sana y en una gran jugada colectiva, Gime Gómez aprovechó una asistencia de Felamini para batir de tiro cruzado a Caretta y volver a adelantar a su equipo. A partir de ahí las ocasiones se sucedieron en ambas porterías, con un Coruña volcado y un Vila-sana que pudo sentenciar, pero no anduvo acertado y las locales lograron la igualada a un minuto y medio del final en otro despiste defensivo leridano . El Coruña aún gozó de dos claras ocasiones para llevarse los tres puntos, pero Anna Salvat estuvo providencial y amarró un empate que sabe a poco.

Lluís Rodero, entrenador del Club Patí Vila-sana, estaba al final del partido satisfecho por cómo había reaccionado su equipo después del varapalo que supuso perder la final de la Champions, pero también molesto por los errores finales que les privaron de sumar los tres puntos. “Estoy satisfecho porque afrontar el partido era más difícil de lo que parece. Veníamos a un escenario donde habíamos perdido una Champions en la tanda de penaltis y era difícil. Había alguna jugadora que si hubiera sido por ella quizás ni habría jugado. Creo que lo hemos hecho muy bien teniendo en cuenta de dónde veníamos, aunque lo podíamos haber hecho mejor”, afirmó.

El técnico lamentó los despistes en defensa al final de la segunda mitad. “Hemos llevado bien el partido, pero dos grandes errores nos han costado dos goles y aún nos hubieran podido costar alguno más. El partido lo hemos controlado bien, con buen ritmo, con una buena defensa menos al final, y me sabe mal porque el control era nuestro”, añadió.Sobre la pérdida de una posición en la tabla comentó: “Perdemos la tercera plaza, pero somos capaces de todo, por lo tanto, lo único que me preocupa es que estemos bien. Tenemos que quedar lo más arriba posible y si somos terceras mejor que cuartas, toque quien nos toque en los cruces. Al final es como en la Champions, para ganarla tienes que derrotar a los mejores, y en la Liga igual”, señaló.