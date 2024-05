Ver el play off costará 25 y 35 euros a los abonados

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

A pesar de que aún tiene opciones matemáticas de ascender de forma directa a la ACB, algo para lo que necesitaría una carambola a tres bandas (ganar los dos partidos, que Coruña pierda los dos y San Pablo Burgos uno de ellos), el Força Lleida presentó ayer la campaña de abonos para el play off que arrancará a mediados de mayo y en el que tendrá el factor pista a favor. Con el hashtag “Hem tornat”, el club ha fijado un abono único para todo el play off, que incluye los dos primeros partidos de cuartos y un hipotético tercero si la serie tuviera que decidirse en el quinto duelo de desempate, que también se decidiría en el Barris Nord.

Los abonos, que son 5 euros más caros que la pasada temporada pero incluyen un partido más, costarán para los abonados 25 euros el carnet júnior (entre 6 y 15 años) y 35 el de adulto (a partir de 16 años), mientras que para el público en general se han fijado en 35 y 45 euros, respectivamente. Las entradas individuales para cada partido valdrán 20 euros la júnior y 25 la de adulto.El presidente Albert Aliaga destacó durante la presentación de la campaña que “no es el Força Lleida el que jugará el play off en el mes de mayo, sino toda Lleida. Es todo el territorio el que se tiene que ver involucrado en este play off y disfrutarlo, y espero que lo podamos alargar hasta el mes de junio (en alusión a jugar la Final Four). Ya dijimos hace un año que volveríamos, y entonces nos comprometimos a hacer todo lo posible a nivel deportivo para lograrlo y de ahí el hashtag de “Hem tornat”. Estamos aquí, más fuertes y convencidos que nunca, por eso pedimos el apoyo de toda la gente de Lleida, que quiere más, porque solos no lo haremos, y estamos convencidos de que estamos ante una posibilidad histórica”.Aliaga confía en que el pabellón esté a reventar. “Empieza una competición nueva, no servirá de nada la temporada histórica que estamos haciendo, por eso los necesitamos a todos. Queremos que cuando salgan los jugadores el primer día del play off el Barris Nord esté lleno hasta la bandera”, indicó.

El lunes arranca la venta y el equipo lucirá una nueva camiseta

Los abonos, que serán para todas las zonas del pabellón sin diferenciación alguna, se pondrán a la venta a partir del próximo lunes 6 de mayo, aunque los abonados tendrán de plazo hasta el día 9 para mantener su asiento actual, que quedará liberado a partir del día 10. Todos los abonos de adultos se podrán comprar en las oficinas del Barris Nord y también a través de la página web del club, no así los de júnior, que tendrá que ser presencial porque habrá que acreditar la edad.Todos los abonos, sean para abonados o no, incluyen la camiseta oficial del play off como regalo, que también se puede adquirir libremente al precio de 15 euros. Además, el club presentará la semana que viene la camiseta de juego que el equipo de Gerard Encuentra lucirá durante el play off.