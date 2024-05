Veure el play-off costarà 25 i 35 euros als abonats

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Malgrat que encara té opcions matemàtiques d’ascendir de forma directa a l’ACB, una cosa per a la qual necessitaria una carambola a tres bandes (guanyar els dos partits, que el Corunya perdi els dos i el San Pablo Burgos, un), el Força Lleida va presentar ahir la campanya d’abonaments per al play-off que arrancarà a mitjans de maig i en el qual tindrà el factor pista a favor. Amb l’etiqueta “Hem tornat”, el club ha fixat un abonament únic per a tot el play-off, que inclou els dos primers partits de quarts i un hipotètic tercer si la sèrie s’hagués de decidir en el cinquè duel de desempat, que també es disputaria al Barris Nord.

Els abonaments, que són 5 euros més cars que la temporada passada però inclouen un partit més, costaran per als abonats 25 euros el carnet júnior (entre 6 i 15 anys) i 35 el d’adult (a partir de 16 anys), mentre que per al públic en general s’han fixat en 35 i 45 euros, respectivament. Les entrades individuals per a cada partit valdran 20 euros la júnior i 25 la d’adult.

El president Albert Aliaga va destacar durant la presentació de la campanya que “no és el Força Lleida el que jugarà el play-off el mes de maig, sinó tot Lleida. És tot el territori el que s’ha de veure involucrat en aquest play-off i gaudir-ne, i espero que el puguem allargar fins al mes de juny (en al·lusió a jugar la Final Four). Ja vam dir fa un any que tornaríem, i llavors ens vam comprometre a fer tot el possible a nivell esportiu per aconseguir-ho i d’aquí l’etiqueta d’“Hem tornat”. Som aquí, més forts i convençuts que mai, per això no demanem el suport de tota la gent de Lleida, que en vol més, perquè sols no ho farem, i estem convençuts que estem davant d’una possibilitat històrica”.Aliaga confia que el pavelló estigui a rebentar. “Comença una competició nova, no servirà de res la temporada històrica que estem fent, per això els necessitem a tots. Volem que quan surtin els jugadors el primer dia del play-off el Barris Nord estigui ple de gom a gom”, va indicar.

Dilluns arranca la venda i l’equip lluirà una nova samarreta

Els abonaments, que seran per a totes les zones del pavelló sense cap diferenciació, es posaran a la venda a partir de dilluns vinent 6 de maig, encara que els abonats tindran de termini fins al dia 9 per mantenir el seu seient actual, que quedarà alliberat a partir del dia 10. Tots els abonaments d’adults es podran comprar a les oficines del Barris Nord i també a través de la pàgina web del club, no així els de júnior, que s’hauran d’adquirir presencialment perquè caldrà acreditar l’edat. Tots els abonaments, siguin per a abonats o no, inclouen la samarreta oficial del play-off com a regal, que també es pot adquirir lliurement al preu de 15 euros. A més, el club presentarà la setmana que ve la samarreta de joc que l’equip de Gerard Encuentra lluirà durant el play-off.