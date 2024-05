Victoria europea de Ares Lahoz

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

La leridana Ares Lahoz estrenó el pasado fin de semana su palmarés internacional ganando la categoría RC5 del Rally Terras d’Aboboreira, en Portugal, la segunda cita del European Rally Trophy de la Federación Internacional de Automovilismo. Es la primera victoria de su carrera fuera de Espana, donde solo había logrado hasta ahora algún podio en el Campeonato de Europa de autocross.

Lahoz, de 24 años y que en 2020 hizo historia al ser la primera mujer en proclamarse campeona de España de autocross absoluto compitiendo contra hombres, lo ha vuelto hacer, ya que en la prueba portuguesa superó a todos sus contrincantes masculinos para alzarse con una victoria que para nada perseguía, ya que su objetivo era acumular kilómetros en una especialidad, los rallies, en la que casi acaba de aterrizar. “Fui a hacer esta prueba como un mero entrenamiento. Mi equipo es gallego, estaba cerca y decidimos ir, pero sin ninguna pretensión de ir a por un resultado, sino a probar un terreno nuevo y sobre todo a aprender, porque hace poco que compito en los rallies, pero al final, con las condiciones del terreno, acabé ganando. Fue una sorpresa”, señaló.

La pilot de l’Escuderia Mollerussa, durant un dels trams del ral·li Terras d’Aboboreira.

Tras una primera toma de contacto en el shakedown (test cronometrado), la piloto de la Escuderia Mollerussa, que tenía a José Antonio Barrán como copiloto, completó el primer día de competición en la segunda plaza, que mejoró en la segunda y última jornada, en la que logró imponerse con más de un minuto y medio sobre el segundo de su categoría RC5. “Se preveía un rally complicado, con tramos muy técnicos y la mayoría rotos porque los usan para los test.

El primer tramo del viernes fue complicado porque el terreno no ayudaba nada”, explica.Ares tuvo que remontar muchas posiciones al tener que salir de muy atrás. “El tramo espectáculo fue de noche y me situé primera de mi categoría. Tenía que salir en el puesto 70, pero al final tomé la salida en el 80 porque hubo algunos pilotos que no corrieron el tramo del viernes y les dieron un mejor tiempo que al resto. Tener que salir detrás de 79 coches hizo que me encontrara tramos muy complicados y rotos, pero el lado positivo es que gracias a esto aprendí y cogí mucha experiencia en condiciones muy difíciles. Siempre hay que ver ese lado de las carreras. Fue una gran experiencia correr fuera de España, muy contenta por la oportunidad”, afirmó la leridana, que esta temporada competirá en la Copa Clio estatal de rallies con el objetivo de acudir al Dakar en dos o tres años.