La pilot de Mollerussa Ares Lahoz guanya una prova del European Rally Trophy de la FIA a Portugal, el primer triomf internacional de la seua carrera

La lleidatana Ares Lahoz va estrenar el cap de setmana passat el seu palmarès internacional guanyant la categoria RC5 del ral·li Terras d’Aboboreira, a Portugal, la segona cita del European Rally Trophy de la Federació Internacional d’Automobilisme. És la primera victòria de la seua carrera fora d’Espanya, on només havia aconseguit fins ara algun podi al Campionat d’Europa d’autocross.

Lahoz, de 24 anys i que el 2020 va fer història al ser la primera dona a proclamar-se campió d’Espanya d’autocròs absolut competint contra homes, ho ha tornat a fer, ja que en la prova portuguesa va superar tots els seus contrincants masculins per alçar-se amb una victòria que per a res no perseguia, ja que el seu objectiu era acumular quilòmetres en una especialitat, els ral·lis, en la qual gairebé acaba d’aterrar. “Vaig anar a fer aquesta prova com un mer entrenament. El meu equip és gallec, era a prop i vam decidir anar-hi, però sense cap pretensió d’anar a buscar un resultat, sinó a provar un terreny nou i sobretot a aprendre, perquè fa poc que competeixo en els ral·lis, però al final, amb les condicions del terreny, vaig acabar guanyant. Va ser una sorpresa”, va assenyalar. Després d’una primera presa de contacte en el shakedown (test cronometrat), la pilot de l’Escuderia Mollerussa, que tenia José Antonio Barrán com a copilot, va completar el primer dia de competició a la segona plaça, que va millorar en la segona i última jornada, en la qual va aconseguir imposar-se amb més d’un minut i mig sobre el segon de la seua categoria RC5. “Es preveia un ral·li complicat, amb trams molt tècnics i la majoria trencats perquè els utilitzen per als tests.

La pilot de l’Escuderia Mollerussa, durant un dels trams del ral·li Terras d’Aboboreira.

El primer tram de divendres va ser complicat perquè el terreny no ajudava gens”, explica. Ares va haver de remuntar moltes posicions a l’haver de sortir de molt enrere. “El tram espectacle va ser de nit i em vaig situar primera de la meua categoria. Havia de sortir al lloc 70, però al final vaig sortir al 80 perquè hi va haver alguns pilots que no van córrer el tram de divendres i els van donar un millor temps que a la resta. Haver de sortir darrere de 79 cotxes va fer que em trobés trams molt complicats i trencats, però el costat positiu és que gràcies a això vaig aprendre’n i vaig agafar molta experiència en condicions difícils. Sempre cal veure aquest costat de les carreres. Va ser una gran experiència córrer fora d’Espanya, molt contenta per l’oportunitat”, va dir la lleidatana, que aquesta temporada competirà a la Copa Clio estatal de ral·lis amb l’objectiu d’acudir al Dakar d’aquí a 2 o 3 anys.