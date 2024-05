Pep Ribes, el nuevo presidente del Sedis Bàsquet: “El reto es que el club evolucione”

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Pep Ribes, nombrado esta semana nuevo presidente del Sedis Bàsquet, reconoce que asumir el cargo tras la negativa de Pere Porta a liderar un mandato más no era lo que tenía en mente, pero que afronta el reto con ilusión, mucho respeto y con un claro objetivo, mantener el club en la élite y que continúe evolucionando. “No es lo que tenía fijado en mi hoja de ruta ni mucho menos, pero las circunstancias me han llevado a ello”, aseguró ayer Ribes, hasta ahora uno de los vicepresientes y responsable del área deportiva, labor que ahora cederá a uno de sus miembros de junta.

Reconoció que “nos hubiera gustado que hubiera habido alternativas, pero no fue así y, con el compromiso que teníamos todos los de la junta que venimos empujando estos años, no podíamos dejarlo parado. Desde el momento que Pere nos comunica que no continuará se abre el proceso electoral y a medida que iba avanzando íbamos hablando entre los compañeros a ver si había alguien con la inquietud y motivación de tomar el mando, pero no iba saliendo y decidimos que fuera yo justo el día antes de acabar el plazo para presentar candidaturas”, explica. En cuanto a los objetivos que se marca en esta legislatura de cuatro años comentó: “El reto es intentar que el club continúe evolucionando. Da miedo ponerte al frente de una entidad de tanto peso como el Sedis. Por todo lo que mueve, impone respeto. A nivel social no será nada fácil mejorar porque estamos en el mejor momento de toda la historia, con 643 socios, una cifra que nunca habíamos tenido, pero intentaremos mejorarlo o al menos mantenerlo para que siga siendo un referente. Y después alargar el proyecto del equipo profesional, el Cadí, mientras seamos capaces de hacerlo sostenible, y ya veremos lo que dura”.