Pep Ribes, el nou president del Sedis Bàsquet: “El repte és que el club evolucioni”

Pep Ribes, nomenat aquesta setmana nou president del Sedis Bàsquet, reconeix que assumir el càrrec després de la negativa de Pere Porta a liderar un mandat més no era el que tenia al cap, però que afronta el repte amb il·lusió, molt respecte i amb un clar objectiu, mantenir el club a l’elit i que continuï evolucionant. “No és el que tenia fixat en el meu full de ruta ni de bon tros, però les circumstàncies m’han portat a això”, va assegurar ahir Ribes, fins ara un dels vicepresidents i responsable de l’àrea esportiva, tasca que ara cedirà a un dels seus membres de junta.

Va reconèixer que “ens hauria agradat que hi hagués hagut alternatives, però no va ser així i, amb el compromís que teníem tots els de la junta que hem anat empenyent aquests anys, no podíem deixar-ho aturat. Des del moment que el Pere ens va comunicar que no continuava, es va obrir el procés electoral i a mesura que anava avançant vam anar parlant entre els companys a veure si hi havia algú amb la inquietud i motivació de prendre el comandament, però no sortia i vam decidir que fos jo just el dia abans d’acabar el termini per presentar candidatures”, explica.Quant als objectius que es marca en aquesta legislatura de quatre anys, va comentar: “El repte és intentar que el club continuï evolucionant. Fa por posar-te al capdavant d’una entitat de tant pes com el Sedis. Per tot el que mou, imposa respecte. A nivell social no serà gens fàcil millorar perquè estem en el millor moment de tota la història, amb 643 socis, una xifra que no havíem tingut mai, però intentarem millorar-lo o almenys mantenir-lo perquè continuï sent un referent. I després allargar el projecte de l’equip professional, el Cadí, mentre siguem capaços de fer-lo sostenible, i ja veurem el que dura”.