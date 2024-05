El AEM abre el play off en casa

El AEM arranca hoy un play off histórico para la entidad con una plaza de ascenso a la máxima categoría como premio, y lo hace recibiendo en el Recasens al Espanyol (12.00/Lleida En Joc), en la ida de las semifinales que se resolverán el miércoles en la Dani Jarque.

El técnico de las leridanas, Rubén López, destacó que “toca afrontar este partido como un premio que nos hemos ganado” durante toda la temporada, ya que han estado en puestos de play off desde la jornada 10 y, aunque afronta la promoción como el peor de los clasificados, sexto, debe disputarlo “sin renunciar a nada”. El entrenador aemista añadió que ve a su equipo “muy tranquilo y preparado y con muchas ganas de que llegue este partido”.Su rival hoy en el Recasens será el Espanyol, para Rubén López, “el principal favorito a ascender, porque ha hecho un equipo con un presupuesto muy alto y jugadoras de mucha calidad para estar donde está”. Sin embargo, reconoció que “no llega en un buen momento”, después de perder dos partidos consecutivos, ante Barça B (5-0) y Atlético de Madrid B (0-2), después de quedarse sin opciones de ascenso directo y verse condenado a la tercera plaza.De hecho, el conjunto blanquiazul se vio obligado a ascender a Juan Ignacio Ibarra al puesto de primer entrenador después de la marcha del técnico Adrián González al fútbol estadounidense en enero. Desde entonces, el Espanyol ha perdido cinco de sus 11 partidos, uno de ellos ante el AEM en la Ciutat Esportiva Dani Jarque (0-2), mientras que hasta entonces había perdido solo uno.Pese a ello, Rubén López apuntó que “si no somos capaces de someter al rival y hacer nuestro juego, sobre todo en los primeros minutos, las dudas que puedan tener se irán y serán peligrosas”. Además, espera que el Espanyol “sea un poco más precavido e intente no encajar y cometer pocos errores. Buscarán un fútbol más directo y hacer valer el factor campo para la vuelta, por lo que hay que cometer pocos errores”.Por todo ello, Rubén López consideró que será “muy importante estar muy concentradas” y reconoció que “intento transmitirles a las jugadoras que hay que afrontar el partido como uno más, pero sé que es complicado porque las jugadoras saben que no lo es, habrá mucha más gente de lo normal pero no veo nerviosas a las jugadoras, solo con ganas del partido”.En el apartado de bajas, el AEM no contará con Loba, que cumplirá el segundo partido y último de sanción, ni tampoco con Yamila, que no se ha recuperado de sus molestias, más allá de Jeni, que se perderá el resto de la temporada. Además, Raquel Quintana sufrió un esguince de tobillo y parece difícil que pueda jugar. Por ello, completan la convocatoria de 21 Abril Rodrigo y Abril Francés.