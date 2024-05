L'AEM obre el play-off a casa contra l'Espanyol

L’AEM arranca avui un play-off històric per a l’entitat amb una plaça d’ascens a la màxima categoria com a premi, i ho fa rebent al Recasens l’Espanyol (12.00/Lleida en Joc), en l’anada de les semifinals que es resoldran dimecres a la Dani Jarque.

El tècnic de les lleidatanes, Rubén López, va destacar que “toca afrontar aquest partit com un premi que ens hem guanyat” durant tota la temporada, ja que han estat en llocs de play-off des de la jornada 10 i, malgrat que afronta la promoció com el pitjor dels classificats, sisè, ha de disputar-lo “sense renunciar a res”.

L’entrenador aemista va afegir que veu l’equip “molt tranquil i preparat i amb moltes ganes que arribi aquest matx”.El seu rival avui al Recasens serà l’Espanyol, per a Rubén López, “el principal favorit a ascendir, perquè ha fet un equip amb un pressupost molt alt i jugadores de molta qualitat per ser on és”. Tanmateix, va reconèixer que “no arriba en un bon moment”, després de perdre dos partits consecutius, contra el Barça B (5-0) i l’Atlètic de Madrid B (0-2), després de quedar-se sense opcions d’ascens directe i veure’s condemnat a la tercera plaça.

De fet, el conjunt blanc-i-blau es va veure obligat a ascendir Juan Ignacio Ibarra al lloc de primer entrenador després de la marxa del tècnic Adrián González al futbol nord-americà al gener. Des d’aleshores, l’Espanyol ha perdut cinc dels seus onze partits, un d’aquests davant de l’AEM a la Ciutat Esportiva Dani Jarque (0-2), mentre que fins aleshores n’havia perdut només un.

Malgrat això, Rubén López va apuntar que “si no som capaços de sotmetre el rival i fer el nostre joc, sobretot en els primers minuts, els dubtes que puguin tenir se n’aniran i seran perilloses”. A més, espera que l’Espanyol “sigui una mica més previngut i intenti no encaixar i cometre pocs errors. Buscaran un futbol més directe i fer valer el factor camp per a la tornada, per la qual cosa cal cometre pocs errors”.

L’AEM no podrà comptar amb Loba, sancionada, ni amb Yamila, amb molèsties, i Raquel Quintana és dubte

Per tot això, Rubén López va considerar que serà “molt important estar molt concentrades” i va reconèixer que “intento transmetre a les jugadores que cal afrontar el partit com un més, però sé que és complicat perquè les jugadores saben que no ho és, hi haurà molta més gent del que és normal però no veig nervioses les jugadores, només amb ganes del partit”.En l’apartat de baixes, l’AEM no comptarà amb Loba, que complirà el segon partit i últim de sanció, ni tampoc amb Yamila, que no s’ha recuperat de les molèsties, més enllà de Jeni, que es perdrà la resta de la temporada. A més, Raquel Quintana va patir un esquinç de turmell i sembla difícil que pugui jugar. Per això, Abril Rodrigo i Abril Francés completen la convocatòria de 21.