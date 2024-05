Victoria que sabe a play off

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

EL Atlètic Lleida se impuso ayer por 1-2 ante uno de sus rivales directos para conseguir una plaza de play off, el Rubí. Ambos disputaron un partido muy igualado, que se decidió en los minutos finales con un gol de Adrián Motes que permite a los leridanos subir hasta la quinta posición. Con este resultado, los de Xavier Bartolo abren una distancia de 4 puntos con su rival, que es el primer equipo tras los puestos de play off, a falta de dos partidos para concluirse la Liga, dando prácticamente por asegurada su presencia en la fase de promoción a Tercera RFEF.

En la primera mitad no hubo demasiadas ocasiones claras de gol para ninguno de los dos equipos. El Rubí fue el gran dominador de la pelota, pero los de Cappont fueron capaces de hacer daño al contragolpe y generar las mejores oportunidades. El jugador que más peligro generó, por parte del Atlètic Lleida, fue Youssef, que en el minuto 13 falló un mano a mano ante el portero y en el 30 mandó un balón al palo. En el comienzo de la segunda mitad, los barceloneses apretaron, pero los de Bartolo siguieron bien plantados en defensa, evitando así que los locales se adelantaran. No obstante, a partir del minuto 65 el partido se abrió, tras un remate desde el área pequeña de un atacante del Rubí que se fue desviado, y los goles se empezaron a suceder. Primero se adelantaron los leridanos con un remate cruzado de Samba en un córner lanzado por Villote (0-1). Aun así, tan solo cuatro minutos después, en el 75, el árbitro no señaló falta cuando Puiggròs tenia el balón en las manos y un jugador rival le hizo entrar dentro de la portería, provocando las protestas de los de Cappont y el gol del empate (1-1). Pese a la igualada, los leridanos no se rindieron y en el minuto 82, Youssef se plantó en el área y consiguió encontrar a Motes, que marcó el 1-2 a placer y le dio la victoria a los suyos.

Xavier Bartolo: “Hemos merecido llevarnos los tres puntos”

Tras el encuentro, el técnico del Atlètic Lleida, Xavier Bartolo, declaró que “ganar en el campo del Rubí nunca es fácil ya que están haciendo una gran segunda vuelta, pero hoy hemos sido merecedores de llevarnos los tres puntos”. Sobre la importancia de la victoria para los puestos de play off, dijo que “con este triunfo conseguimos abrir una buena distancia, que debemos asegurar ganando uno de los dos partidos que nos vienen para certificar nuestra presencia en los play off”.

El Sabadell B, a un paso del ascenso

El Sabadell B se enfrentará hoy al colista, la Guineueta, a las 12.00. En el caso de conseguir la victoria dejaría sin opciones de subir directo a Atlètic Lleida, Horta y Figueres.