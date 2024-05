Victòria que té gust de play-off

L’Atlètic Lleida es va imposar ahir per 1-2 davant d’un dels seus rivals directes per aconseguir una plaça de play-off, el Rubí. Tots dos van disputar un partit molt igualat, que es va decidir en els minuts finals amb un gol d’Adrián Motes que permet als lleidatans pujar fins a la cinquena posició. Amb aquest resultat, els de Xavier Bartolo obren una distància de 4 punts amb el seu rival, que és el primer equip després dels llocs de play-off, a falta de dos partits per acabar-se la Lliga, donant pràcticament per assegurada la seua presència a la fase de promoció a Tercera RFEF.

A la primera meitat no hi va haver gaires ocasions clares de gol per a cap dels dos equips. El Rubí va ser el gran dominador de la pilota, però els de Cappont van ser capaços de fer mal al contraatac i generar les millors oportunitats. El jugador que més perill va generar, per part de l’Atlètic Lleida, va ser Youssef, que al minut 13 va fallar un mà a mà davant del porter i al 30 va enviar una pilota al pal.Al començament de la segona meitat, els barcelonins van pressionar, però els de Bartolo van continuar ben plantats en defensa, evitant així que els locals s’avancessin. No obstant, a partir del minut 65 el partit es va obrir, després d’una rematada des de l’àrea petita d’un atacant del Rubí que se’n va anar desviat, i els gols es van començar a succeir. Primer es van avançar els lleidatans amb un xut creuat de Samba en un córner llançat per Villote (0-1). Tot i així, tan sols quatre minuts després, al 75, l’àrbitre no va assenyalar falta quan Puiggròs tenia la pilota a les mans i un jugador rival la va fer entrar dins de la porteria, provocant les protestes dels de Cappont i el gol de l’empat (1-1). Malgrat la igualada, els lleidatans no es van rendir i al minut 82 Youssef es va plantar a l’àrea i va aconseguir trobar Motes, que va marcar l’1-2 a plaer i va donar, així, la victòria als seus.

Xavier Bartolo: “Hem merescut endur-nos els tres punts”

Després del partit, el tècnic de l’Atlètic Lleida, Xavier Bartolo, va declarar que “guanyar al camp del Rubí no és mai fàcil ja que estan fent una gran segona volta, però avui hem estat mereixedors d’emportar-nos els tres punts”.Sobre la importància de la victòria per als llocs de play-off, va dir que “amb aquest triomf aconseguim obrir una bona distància, que hem d’assegurar guanyant un dels dos partits que ens venen per certificar la presència en els play-offs”.

El Sabadell B, a un pas de l’ascens

El Sabadell B s’enfrontarà avui al cuer, la Guineueta, a les 12.00. En el cas d’aconseguir la victòria deixaria sense opcions de pujar directament Atlètic Lleida, Horta i Figueres.