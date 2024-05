Així serà la nova rambla Ferran de Lleida: voreres més amples i menys carrils per a vehicles

L’ajuntament de Lleida va presentar ahir el projecte per a la reforma de la rambla Ferran, que consistirà en l’ampliació de la vorera paral·lela a l’Eix Comercial, suprimir un dels tres carrils de circulació en direcció a l’avinguda Blondel i que vorera i calçada fins al passeig central siguin de plataforma única.

Una actuació que costarà 1,53 milions d’euros finançats amb fons europeus i l’execució de la qual començarà al setembre i hauria d’estar llesta el maig del 2025, un calendari que podria estar subjecte a canvis si es troben restes arqueològiques, com ja va ocórrer amb la reforma de la Diputació o del Museu Morera.

D’aquesta manera, la vorera que dona a aquest museu s’ampliarà dels 2,8 metres d’ample que té ara fins als 5 entre els carrers Anselm Clavé i Riquer. Dels dos carrils de circulació que quedaran en aquest costat, un serà per als autobusos i taxis i l’altre, per a la resta de vehicles.

L’alcalde, Fèlix Larrosa, i la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, van detallar que a més de l’ampliació de les voreres s’habilitaran 8 passos de vianants adaptats, 6 aparcaments per a bicicletes i 2 marquesines per a les parades d’autobús. També es plantaran 39 arbres a la vorera que dona al Morera i s’instal·laran 24 columnes lluminàries, i al passeig central s’instal·laran 32 nous bancs i 25 jardineres.

D’altra banda, Larrosa va assenyalar que, aprofitant la reforma de la rambla, es renovarà la xarxa d’aigües i clavegueram, que se sufragarà amb fons propis, mentre que a la nova vorera hi haurà marcat el traçat de l’antiga muralla romana. Va afegir que declararan la rambla Ferran “zona d’interès singular” i tindrà unes ordenances específiques amb l’objectiu d’“ordenar el seu espai i promoure l’obertura d’espais gastronòmics i de restauració per potenciar el patrimoni artístic i històric de la zona”. Després d’aquesta primera fase de la reforma, la Paeria té previst a mitjà o llarg termini actuar a l’altra vorera de la rambla i a les de l’avinguda Francesc Macià.

Es buscarà sortida per als 15 locals comercials buits de la rambla

El director adjunt de l’àrea de Promoció Econòmica, Miguel Luis Lapeña, va assenyalar que actualment hi ha 215 empreses i activitats econòmiques i comercials a l’entorn de la rambla Ferran, de les quals 147 corresponen al sector serveis i 68 són comerços. En el que es refereix estrictament a la rambla Ferran, va detallar que hi ha una quinzena de locals comercials tancats, el 7% del total segons Lapeña, i tres solars buits per als quals es buscarà usos comercials i culturals. Tant Lapeña com Larrosa van recordar que actualment hi ha bonificacions d’entre el 50% i 90% en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per a tots aquells negocis que es vulguin instal·lar a la rambla. “Volem donar nova vida als locals tancats de Ferran i que sigui un pol d’activitat tot el dia amb varietat d’oferta”, va concloure Lapeña.