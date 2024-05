La majoria de temporers arriben a Lleida des d'aquestes poblacions d'Andalusia i València

Les persones que arriben aquests dies a Lleida per treballar a la campanya de la fruita venen majoritàriament d’Andalusia i el País Valencià, segons afirma un portaveu.

Explica que procedeixen de múltiples punts de l’Estat, però sobretot d’aquells on la campanya de la maduixa (a Huelva i Jaén, principalment) i de la taronja (País Valencià) ja ha arribat a la recta final. “Cada dia arriben més persones, i fins i tot els que ja han aconseguit feina aquí han de dormir al carrer”, lamenta el veí, que cada dia prepara 2 quilos d’arròs amb pollastre per a les més de 50 persones que es concentren sobretot en places del Centre Històric. Afirma no ser coneixedor de si ajuntaments els paguen el viatge, com va denunciar l’alcalde, Fèlix Larrosa, però assegura que “ells no tenen ni un euro”.

Per la seua part, Larrosa va dir ahir que plantejarà crear “una xarxa de municipis agraris” per gestionar de forma coordinada la circulació tant de temporers com de persones que venen a buscar feina per a la campanya de la fruita sense contracte en origen i sense estar regularitzats. Un anunci que va fer després que dimarts assegurés que ajuntaments del sud d’Espanya paguen el viatge a treballadors perquè vinguin a Lleida, un fet que no és nou, però que per a ell “demostra una falta de solidaritat entre els municipis”. Va afirmar que el grup d’entre 30-35 persones estan sent atesos pels serveis socials.

D’altra banda, el grup municipal d’ERC va qualificar com a “lamentables” les declaracions de Larrosa i el va instar a presentar el seu model d’acollida per a temporers “d’una vegada per totes”. Va recordar que Larrosa va rebutjar el seu pla de fer un alberg a Pardinyes i que quan ells governaven sí que tenien un model d’acollida definit.

La directora d’Arrels Sant Ignasi, Rosa Majoral, va destacar que cada any hi ha un “decalatge” entre l’arribada de persones que venen a treballar a la fruita, a començaments de maig, i l’obertura de l’alberg a començaments de juny. “El nostre servei de dutxes l’utilitzen les persones sense llar que hi ha a Lleida tot l’any, no tenim més espai, i els que arriben no tenen ni un lloc per a les seues necessitats fisiològiques”, va denunciar.

“Cada any és la mateixa impotència i ràbia, cal solucionar-ho d’una vegada”, va afirmar. Per la seua part, Fruita amb Justícia Social va lamentar que Larrosa critiqui com venen aquestes persones a Lleida en lloc d’organitzar la seua acollida i va censurar que descartés l’alberg a Pardinyes.

Un estudi insta a garantir-los accés a aliments

Una investigació de la Universitat de Lleida i de l’Institut de Recerca Biomèdica destaca la necessitat de crear estratègies de suport per millorar l’accés a aliments dels temporers. Així ho recull el seu article a la revista Global Public Health, que constata el risc d’aquest col·lectiu de patir inseguretat alimentària després de fer 92 entrevistes a temporers de Catalunya, la Rioja, Múrcia i Almeria.