Larrosa diu que ajuntaments del sud d'Espanya paguen el viatge de temporers a Lleida

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va afirmar ahir que ajuntaments del sud d’Espanya estan pagant el viatge a Lleida a treballadors subsaharians perquè vinguin a la campanya de la fruita. “No és nou, però és lamentable”, va dir Larrosa, que va detallar que se’n va adonar arran de la denúncia d’una organització que atén aquest col·lectiu. “S’han trobat que la campanya encara no ha començat i ara hem de resoldre la seua situació”, va indicar, i va assenyalar que l’entitat denunciant facilita els recursos necessaris a aquestes persones.

Aquesta denúncia arriba després que fa setmanes es formessin assentaments de persones sense llar al Centre Històric, Cappont i Balàfia. Aquesta pràctica de sufragar bitllets a temporers no és nova. En anys anteriors la Paeria va constatar l’arribada de treballadors d’Andalusia amb el viatge pagat per ajuntaments i el 2018 va confirmar que a alguns sense feina els havia sufragat el viatge a Huelva i la Rioja.Per la seua part, el tinent d’Acció Social, Carlos Enjuanes, va assenyalar que tenen identificat un grup de 30-35 persones sense llar i que han ofert pisos socials a les dones i vulnerables.D’altra banda, l’alberg a la Fira per a persones que venen a buscar feina a la fruita obrirà el 3 de juny i Larrosa va assenyalar que “és per a persones que no poden treballar”, i va advertir que l’any passat “vam detectar gent utilitzant recursos públics quan cobrava per pagar-se un allotjament o se n’hi facilitava un”. Així mateix, va avançar que el pròxim estiu la Paeria tindrà un centre d’atenció a temporers i que per ara han rebut cinc peticions per reconvertir construccions en desús de l’Horta en allotjaments per a aquests treballadors. Finalment, Larrosa va demanar a l’Estat l’expedició de permisos temporals per a les persones que no poden treballar al no estar regularitzades.

La Mariola tindrà un centre operatiu permanent de la Guàrdia Urbana

La Guàrdia Urbana tindrà un centre operatiu permanent al local social de la Mariola per reforçar la seguretat al barri arran dels successos de les últimes setmanes, l’últim dels quals diumenge passat, quan una baralla entre dos grups de persones a la plaça Riu Flamisell va acabar amb un home apunyalat que va haver de ser ingressat a l’UCI. Un anunci que va fer l’alcalde, Fèlix Larrosa, durant la seua visita al barri, on va avançar que demanarà als Mossos d’Esquadra que també formin part d’aquest centre operatiu, la posada en marxa del qual serà de forma immediata i que estarà vigent “el temps que calgui, és un fet inèdit per a una situació excepcional”, va remarcar. D’altra banda, l’alcalde va detallar que la baralla del cap de setmana passat va ser protagonitzada per dos grups de menors d’edat, per la qual cosa es reunirà amb la Fiscalia de menors i la Generalitat “per veure com atenen els menors no tutelats i com podem solucionar aquest tipus de problemes”. En aquest sentit, Larrosa va lamentar també “la pèrdua d’autoritat dels cossos de seguretat i les persones grans del barri” davant d’aquests grups de joves, que “veuen els educadors i tècnics com a contrincants en lloc de còmplices” i va assenyalar que, a part de millorar l’atenció social, hi haurà una major contundència” policial.Finalment, l’alcalde va lamentar que els sis últims detinguts per robatoris en cases de l’Horta ja estiguin en llibertat. “Podem detenir in fraganti els malfactors, però si el sistema judicial no acaba de funcionar tenim un problema, hem de reflexionar, és frustrant”, va advertir.

«No donen ajuda ni per a un entrepà, és inhumà»

Pau Martín és un temporer de 60 anys que va arribar a Lleida a través d’una empresa de treball temporal. “Començo el dia 6, però en els serveis socials de l’Ereta no em donen ajuda ni per a un entrepà ni la meua medicació, m’havia passat mai, és inhumà”, va lamentar.

Concurs públic per decidir què fer amb els pisos del Grup Mariola

El govern municipal convocarà un concurs públic per transformar la zona dels blocs del Grup Mariola, els antics Ramiro Ledesma, perquè siguin reformats, rehabilitats íntegrament o enderrocats per fer nous habitatges. Un projecte que l’alcalde, Fèlix Larrosa, va dir que és “el reinici del pla Mariola 20.000”, una iniciativa del govern socialista del 2017 que preveia enderrocar aquests blocs i construir-ne d’altres. Afectarà 435 habitatges de 9 edificis del Grup Mariola i dos del carrer Cardenal Cisneros la majoria dels quals són de particulars (287) que estan “molt degradades a nivell urbà i social”. Els interessats hauran de redactar, a banda del projecte de millora urbana, un pla de viabilitat econòmica i d’atenció social. “Volem promoure un habitatge digne, ordenar l’espai urbà i la seua densitat, habilitar nous equipaments i no oblidar els veïns de la zona i donar-los oportunitats” va indicar en aquest sentit Larrosa, que va afegir que el projecte guanyador s’haurà de posar en marxa en setze mesos.