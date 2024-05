Fruita amb Justícia Social acusa Larrosa de voler "desviar l'atenció" en comptes d'aportar "solucions" als temporers

detail.info.publicated ACN

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Fruita amb Justícia Social ha criticat aquest dimecres les declaracions de l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que ahir va afirmar que ajuntaments del sud d'Espanya han pagat el bitllet de transport a temporers perquè puguin venir fins a Lleida. L'organització assenyala que és "inadmissible" que representants polítics "desviïn l'atenció amb afirmacions que no aporten solucions reals als problemes existents", en relació a les desenes de persones que han arribat a la ciutat per treballar en la campanya i que s'han pogut veure en els darrers dies dormint als carrers. Així, consideren que les declaracions de Larrosa són una "maniobra de distracció" i demostren una "manca de comprensió i sensibilitat" envers la realitat que viuen els temporers.

A més, precisen que és "inadmissible" que els representants polítics es dediquin a "qüestionar" com arriben aquests treballadors a la nostra ciutat en comptes de "centrar-se en garantir una acollida i un habitatge digne per a les persones temporeres". En aquest sentit, Fruita amb Justícia Social recorda que "no podem obviar l’impacte directe que ha tingut la suspensió de la construcció de l'alberg a Pardinyes per part del govern del PSC a la Paeria", després de la seva victòria electoral la primavera del 2023.

Es tractava d'un espai que volia garantir l'allotjament a aquestes persones, però ara, "la seva absència condemna novament a desenes de temporers a dormir al carrer. És incomprensible que la Paeria no hagi posat en marxa cap solució alternativa", lamenta l'organització en un comunicat.

Aquesta tarda Fruita amb Justícia Social té previst reunir-se amb el regidor d'Acció Social, Carlos Enjuanes, amb el propòsit de parlar d'aquesta qüestió i conèixer més detalls de la planificació de la campanya agrària per aquest estiu.