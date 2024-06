Històric ascens de l’Atlètic Lleida a Tercera RFEF

L’Atlètic Lleida ha aconseguit aquesta tarda un històric ascens a Tercera RFEF en superar a la final del play off d’ascens de la Lliga Èlit a la UE Figueres. L’equip entrenat per Xavier Bartolo no només ha fet valer l’avantatge de dos gols que portava de l’anada (3-1), sinó que ha tornat a vèncer el seu rival (3-4) en un partit trepidant.

El partit i la final s’han posat de cara per als lleidatans quan en el minut 35 de la primera part s’han avançat al marcador amb un gol de Konu, resultat amb què s’ha arribat al descans. La segona meitat no ha pogut començar millor per a l’Atlètic Lleida, que en el primer minut ha marcat el 0-2 per mitjà de Samba. Semblava que el partit i la final no podien escapar-se, però la UE Figueres ha protagonitzat una gran reacció que l’ha portat a posar-se per davant amb tres gols en vint minuts, de manera que en el minut 78 el resultat era de 3-2 i estava a un pas d’empatar la final. Però un providencial gol de Chiné en el minut 81 ha suposat l’empat a 3, i en el temps de prolongació l’Atlètic Lleida, amb un gol d’Adrián, s’ha acabat emportant la victòria. Al final del partit, l’eufòria s’ha desencadenat entre els jugadors i el cos tècnic. Ara, l’Atlètic Lleida compartirà categoria amb el Mollerussa.