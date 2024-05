La leridana Berta Segura obtiene la plaza olímpica para París

Publicado por Redacción / agencias Verificado por Creado: Actualizado:

La leridana Berta Segura ha obtenido la clasificación para los Juegos Olímpicos de París en el relevo de 4x400 metros en la repesca de la segunda jornada de los Mundiales de relevos disputados en el Estadio Nacional Thomas A. Robinson de Nassau (Bahamas).

El cuarteto masculino español de los 400 metros también ha obtenido plaza olímpica. En este caso, el leridano Bernat Erta no ha participado en la segunda jornada, aunque podria viajar también a París.

La Real Federación Española de Atletismo puso en marcha para esta temporada un Plan Nacional de Relevos con el objetivo de clasificar a los cinco equipos (4x100 y 4x400 masculino y femenino y 4x400 mixto) a los Juegos Olímpicos de París y para ello ideó un itinerario que los llevó en los últimos meses a hacer concentraciones en Stellenbosch (Sudáfrica) en diciembre de 2023, en Tenerife en enero de este 2024 y la última en Málaga a mediados del pasado mes de marzo.

El Plan no salió bien en Nassau porque de los cinco equipos solo lograron el billete directo a París los relevos largos del 4x400. Los otros tendrán que buscar las dos últimas plazas en los Europeos de Roma por tiempos. Tras una primera jornada en la que ninguno de los cinco equipos logró la clasificación directa al no quedar en las dos primeras plazas de cada carrera, todo quedó por resolver en la repesca, ya sin los países favoritos, que disputarían sus respectivas pruebas en busca de las medallas mundiales.

El 4x400 femenino, con las novedades de Carmen Avilés y Blanca Hervás –por Herminia Parra y Laura Bueno– junto con Eva Santidrián y Berta Segura, fue de menos a más sobre la pista y concluyó segunda su serie con 3:27.57, récord nacional. "Estamos muy contentas. Sabíamos que lo teníamos, confíabamos en nosotras. No nos creemos que nos vamos a París y además con récord de España", dijo Eva Santidrián. Junto a las chicas del 4x400 también sacaron su billete olímpico pocos minutos después los llamados 'Spanish Beatles'.

Para la carrera de la repesca hubo cambios. Lucas Búa y Bernat Erta fueron reemplazados por Oscar Husillos y Julio Arenas, que corrieron junto con Iñaki Cañal y Manuel Guijarro. El equipo español dominó la carrera y de las tres postas dos las hicieron en primer lugar, ganando además la prueba con 3:02.39, por delante de Polonia (3:02.91). Menos suerte tuvo el 4x400 mixto, formado por David García Zurita, Julio Arenas, Blanca Hervás y Berta Segura -que doblaron carrera-, que concluyó tercero su serie con un tiempo de 3:15.11, por detrás de Gran Bretaña (3:12.99) y Ucrania (3:14.49).

En ese mismo tercer puesto quedó el relevo 4x100 femenino, formado por las cuatro componentes del equipo que batió el récord de España en 2022 en el Mundial de Oregón con 42.58: Sonia Molina-Prados, Jaël-Sakura Bestué, Paula Sevilla y María Isabel Pérez. En esta ocasión, con 42.88, se quedaron a veinticinco centésimas de los 42.63 que firmaron las atletas de Costa de Marfil, segundas por detrás de Italia (42.60). "Hemos trabajado muchísimo. Hay veces que es necesaria un poco de suerte y nosotras no lo hemos tenido. Han sido más rápidas, han corrido mejor, no se puede pedir más. Este equipo se merece estar en París y llegar a una final. Queda una oportunidad más y seguiremos trabajando", dijo Maribel Pérez.

El relevo corto masculino, el 4x100, no tuvo ninguna opción sobre la pista al quedar sexto con 39.51. Arnau Monné, Guillem Crespí, Daniel Rodríguez y Sergio López, no tuvieron su mejor carrera y quedaron a casi un segundo de la segunda plaza de Australia (38.46). Primera fue Sudáfrica (38.08). El equipo se vio resentido por la lesión de Pablo Montalvo, que no compitió, y también por la de Sergio López, que, antes de la primera carrera en la primera jornada, se torció un tobillo y aún así salió a correr. "Hemos dado todo. Sabíamos que no iba a ser fácil, que era muy difícil. El equipo ha estado muy centrado, muy unido, pero nunca es suficiente", dijo Daniel Rodríguez.

Al término de la competición, Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo, mandó un mensaje reconociendo el trabajo de los atletas en Bahamas. "Con independencia de los equipos clasificados, el nivel competitivo ha sido brutal con cuatro equipos luchando por la clasificación olímpica. Atletas comprometidos que doblaron hoy y lograron lo imposible. Y mi reconocimiento a Oscar Husillos, al que un virus lo tumbó pero renació para liderar", dijo Chapado en su cuenta de X.