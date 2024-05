La lleidatana Berta Segura obté la plaça olímpica per a París

detail.info.publicated Redacción / agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La lleidatana Berta Segura ha obtingut la classificació per als Jocs Olímpics de París en el relleu de 4x400 metres en la repesca de la segona jornada dels Mundials de relleus disputats a l'Estadi Nacional Thomas A. Robinson de Nassau (Bahames). El quartet masculí espanyol dels 400 metres també ha obtingut plaça olímpica. En aquest cas, el lleidatà Bernat Erta no ha participat en la segona jornada, encara que podria viatjar també a París.

La Real Federació Espanyola d’Atletisme va posar en marxa per a aquesta temporada un Pla Nacional de Relleus amb l’objectiu de classificar als cinc equips (4x100 i 4x400 masculí i femení i 4x400 mixt) als Jocs Olímpics de París i per a això va idear un itinerari que els va portar en els últims mesos a fer concentracions a Stellenbosch (Sud-àfrica) el desembre de 2023, a Tenerife en gener d’aquest 2024 i l’última a Màlaga a mitjans del mes de març passat.

El Pla no va sortir bé a Nassau perquè dels cinc equips només van aconseguir el bitllet directe a París els relleus llargs del 4x400. Els altres hauran de buscar les dos últimes places en els Europeus de Roma per temps. Després d’una primera jornada en què cap dels cinc equips no va aconseguir la classificació directa en no quedar a les dos primeres places de cada cursa, tot va quedar per resoldre en la repesca, ja sense els països favorits, que disputarien les seues respectives proves a la recerca de les medalles mundials.

El 4x400 femení, amb les novetats de Carmen Avilés i Blanca Hervás –per Herminia Parra i Laura Bueno– juntament amb Eva Santidrián i Berta Segura, va anar de menys a més sobre la pista i va concloure segona la seua sèrie amb 3:27.57, rècord nacional. "Estem molt contentes. Sabíem que ho teníem, confiavem en nosaltres. No ens creiem que anem a París i a més amb rècord d’Espanya", va dir Eva Santidrián. Juntament amb les noies del 4x400 també van treure el seu bitllet olímpic pocs minuts després els anomenats 'Spanish Beatles'.

Per a la cursa de la repesca hi va haver canvis. Lucas Búa i el lleidatà Bernat Erta van ser reemplaçats per Oscar Husillos i Julio Arenas, que van córrer juntament amb Iñaki Cañal i Manuel Guijarro. L’equip espanyol va dominar la carrera i de les tres postes dos les van fer en primer lloc, guanyant a més la prova amb 3:02.39, per davant de Polònia (3:02.91). Menys sort va tenir el 4x400 mixt, format per David García Zurita, Julio Arenas, Blanca Hervás i Berta Segura, que va acabar tercer la seua sèrie amb un temps de 3:15.11, per darrere de la Gran Bretanya (3:12.99) i Ucraïna (3:14.49).