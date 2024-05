Norris gana su primera carrera en F1

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El británico Lando Norris (McLaren) logró ayer su primera victoria en su trayectoria a la Fórmula 1 después de 109 carreras en el Mundial, tras batir con solvencia al vigente campeón y líder del campeonato, Max Verstappen (Red Bull), segundo, en el tramo final de la carrera. Charles Leclerc (Ferrari) completó el podio en tercera posición, por delante de su compañero Carlos Sainz, que trató de acercarse al monegasco para arrebatarle el podio pero no consiguió darle batalla en la lucha por el tercer cajón.

Por su parte, Fernando Alonso (Aston Martin) sumó dos puntos en su casillero gracias a su novena posición, en una carrera en la que tuvo que pelear en la zona media de la parrilla, ya que salía desde la decimoquinta posición y remontó seis posiciones para alcanzar la zona de puntos.Max Verstappen mantuvo la primera posición en una salida en la que su compañero Sergio Pérez estuvo a punto de provocar un accidente al entrar muy pasado en la primera curva. Sin embargo, el mexicano cayó a la quinta plaza, por delante de Norris, a la postre ganador y que partía quinto.Por su parte, Piastri y los dos Ferrari perseguían a un Verstappen que no se veía tan dominante y no se descolgó. Los pilotos de delante empezaron a hacer sus paradas en ‘boxes’, y Norris, que demostró un gran ritmo con los neumáticos medios, aguantó en pista, lo que le benefició mucho con la salida de un coche de seguridad en la vuelta 29 por un choque entre Magnussen (Haas) y Sargeant (Williams). El británico aprovechó para cambiar entonces los neumáticos y mantenerse en la primera plaza en la relanzada, en la que no dio ninguna opción a Verstappen y fue ampliando la ventaja al frente de la carrera para estrenarse como ganador.