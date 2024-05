¡¡¡Som d'OK Lliga!!!

El Finques Prats Lleida Llista aseguró ayer la permanencia en la OK Liga tras una victoria, tan enorme como agónica, sobre el Voltregà. El equipo que entrena Edu Amat se impuso por 4-3, después de remontar por dos veces un resultado adverso –0-1 y 2-3–, lo que no solo le dio la salvación, sino que, al finalizar en novena posición, disputará una eliminatoria con el Caldes, en la que el ganador tendrá como premio una plaza en la WSE Cup, la segunda competición europea, que el equipo leridano ha ganado en tres ocasiones (2018, 2019 y 2021).

El Llista dependía de sí mismo para seguir en la OK Liga. Un triunfo le daba la permanencia pero, si no lo conseguía, una victoria del Caldes le condenaba a jugarse la continuidad en el play out. Ganó el Caldes, pero también el Lleida, aunque no pudo certificar el triunfo hasta los últimos instantes del partido. La de ayer fue su sexta victoria consecutiva, una racha espectacular, que ha incluido triunfos sobre el Barcelona y el Reus, y que ha sido decisiva para sellar la continuidad en la OK Liga.Con la baja de Xavi Aragonès, lesionado en Reus, los leridanos se medían a un equipo que ya tenía asegurada la plaza en el play off. La primera ocasión fue para el Voltregà, con un remate de Jordi Burgaya que se estrelló en el larguero y, tras este susto, hubo una serie de llegadas del Llista que, como tantas veces a lo largo de la temporada, se perdían ante la falta de acierto.Quien no falló en el minuto 19 fue Humbert Serra, que anotó el 0-1, tras lo que el Llista intensificó sus ataques. Lo probaron Duch (20’) y Moncusí (21’), con un lanzamiento al poste, pero en la siguiente jugada Sergi Folguera puso un medido pase a Sebas Moncusí que anotó el 1-1 (22’), resultado con el que se llegó al descanso.En la segunda parte, el Finques Prats salió decidido a sellar la victoria. A los 15 segundos Nico Ojeda lanzó la bola al poste y, en el minuto siguiente Sebas Moncusí aprovechó un claro penalti para marcar el 2-1 (26’). Verse por delante animó a los de Edu Amat, que pudieron haber ampliado la diferencia con ocasiones de Moncusí y Folguera.Pero llegó entonces un nuevo golpe. Gerard Teixidó marcó el 2-2 (29’) y, seis minutos después, Jordi Burgaya anotaba el 2-3 (36’) que complicaba el objetivo de un Llista que volvía a verse castigado por su falta de acierto.El Llista se lanzó al ataque y su esfuerzo se vio premiado, en el minuto 45, con el 3-3, anotado por Sergi Duch. Quedaban poco menos de cinco minutos y el empate no servía para la permanencia. Fue Nuno Paiva quien la certificó con el 4-3 (46’). Al final del partido el equipo lo celebró eufórico en la pista con los aficionados, que bajaron para felicitar a los jugadores y hacerles un pasillo por el que abandonaron la pista para seguir la celebración en el vestuario.

El Finques Prats Lleida Llista seguirá jugando la temporada que viene en la OK Liga, y lo hará con algunos cambios significativos en la plantilla. Están confirmadas las salidas de tres jugadores, dos de ellos piezas claves como Sergi Folguera y Xavi Aragonès, así como la del argentino Julián Martínez. Los dos primeros ya tienen destino. El jugador de Bell-lloc, formado en la cantera del Lleida Llista y autor esta campaña de 10 goles, ya se ha comprometido con el Calafell, donde se reencontrará con Jepi Selva, que acaba de renovar por el club tarraconense, mientras que el barcelonés, que ha marcado 13 tantos, jugará en el Noia, uno de los grandes de la OK Liga.

El resto de jugadores han renovado su contrato, en concreto, los porteros Martí Zapater y Javi Sánchez y los jugadores de pista Sergi Duch, Nuno Paiva, Sebas Moncusí, Jordi Badia y el argentino Nico Ojeda. En cuanto al apartado de altas, el club ya se ha asegurado el fichaje de Antonio Miguélez, un jugador con amplia experiencia y capacidad goleadora. El coruñés se formó en el colegio Compañía de Maria de A Coruña, de donde han salido otros referentes como el azulgrana Ignacio Alabart. Después se incorporó a la base del Barça, debutando con el primer equipo en la temporada 2018-2019. Miguélez, conocido por el apodo del ‘Chino’ en el mundo del hockey, recaló después en la Liga italiana, donde ha jugado las cuatro últimas campañas, las dos primeras enrolado en el Montebello, con el que marcó 19 goles de media, y las dos siguientes en el Sandrigo, con el que marcó 18 y 16 tantos.

Edu Amat: “Esto es el premio al trabajo de toda la temporada”

Edu Amat explicaba que “sufrir es el ADN Llista, es el de toda la temporada. Este equipo, cuando peor está es cuando más orgullo saca y lo hemos vuelto a demostrar. Nos han remontado, se han puesto 2-3, parecía que el equipo volvía a vivir los fantasmas del pasado, con los palos, con las ocasiones, pero hemos demostrado que el equipo tiene carácter, ha seguido luchando y creyendo hasta el final y lo hemos levantado en los últimos cinco minutos, lo que nos da la salvación, que es lo que veníamos a buscar”. Sobre la opción de jugar en Europa dijo que “ahora toca disfrutar la salvación, ya pensaremos en lo que viene por delante, pero este equipo seguirá luchando y lo daremos todo para estar en Europa”. Añadió que se siente “muy tranquilo y aliviado. Ha sido un año muy duro. A nivel personal ha sido una experiencia muy dura, con momentos muy negros. Costaba tener energía, pero el equipo siempre se ha mostrado competitivo. Esto es el premio al trabajo de toda la temporada”, concluyó.

Eliminatoria con el Caldes por una plaza en Europa

La novena posición en la que finaliza el Finques Prats Lleida, tras su victoria de ayer y el resto de resultados de la jornada, no solo le dan la permanencia, sino que también le permite luchar por una plaza en la WSE Cup, eliminatoria al mejor de tres en la que se medirá al Caldes dentro de dos semanas. Bajan a OK Liga Plata Rivas y Mataró, mientras que la tercera plaza de descenso se la jugarán en el play out Alcoi y Girona. En cuanto al play off por el título, los cruces son: Barcelona-San Just; Noia-Igualada; Liceo-Voltregà y Reus-Calafell.