“Som d'OK Lliga!!!”

El Finques Prats Lleida Llista va assegurar ahir la permanència a l’OK Lliga després d’una victòria, tan enorme com agònica, sobre el Voltregà. L’equip que entrena Edu Amat es va imposar per 4-3, després de remuntar fins a dos vegades un resultat advers –0-1 i 2-3–, cosa que no només li va donar la salvació sinó que, al finalitzar en novena posició, disputarà una eliminatòria amb el Caldes, en la qual el guanyador tindrà com a premi una plaça a la WSE Cup, la segona competició europea, que l’equip lleidatà ha guanyat en tres ocasions (2018, 2019 i 2021).

El Llista depenia de si mateix per seguir a l’OK Lliga. Un triomf li donava la permanència però, si no ho aconseguia, una victòria del Caldes el condemnava a jugar-se la continuïtat en el play-out. Va guanyar el Caldes, però també el Lleida, malgrat que no va poder certificar el triomf fins als últims instants del partit. La d’ahir va ser la seua sisena victòria consecutiva, una ratxa espectacular, que ha inclòs triomfs sobre el Barcelona i el Reus, i que ha estat decisiva per segellar la continuïtat a l’OK Lliga. Amb la baixa de Xavi Aragonès, lesionat a Reus, els lleidatans s’enfrontaven a un equip que ja tenia assegurada la plaça al play-off. La primera ocasió va ser per al Voltregà, amb una rematada de Jordi Burgaya que es va estavellar al travesser i, després d’aquest ensurt, hi va haver una sèrie d’arribades del Llista que, com tantes vegades al llarg de la temporada, es perdien davant la falta d’encert. Qui no va fallar en el minut 19 va ser Humbert Serra, que va anotar el 0-1, després de la qual cosa el Llista va intensificar els seus atacs. Ho van provar Duch (20’) i Moncusí (21’), amb un llançament al pal, però en la següent jugada Sergi Folguera va posar una mesurada passada a Sebas Moncusí que va anotar l’1-1 (22’), resultat amb què es va arribar al descans.A la segona part, el Finques Prats va sortir decidit a segellar la victòria. Als 15 segons Nico Ojeda va llançar la bola al pal i, al minut següent Sebas Moncusí va aprofitar un clar penal per marcar el 2-1 (26’). Veure’s manant va animar els d’Edu Amat, que haurien pogut ampliar la diferència amb ocasions de Moncusí i Folguera. Però va arribar llavors un nou cop. Gerard Teixidó va marcar el 2-2 (29’) i, sis minuts després, Jordi Burgaya anotava el 2-3 (36’) que complicava l’objectiu d’un Llista que tornava a veure’s castigat per la falta d’encert.El Llista es va llançar a l’atac i el seu esforç es va veure premiat, al minut 45, amb el 3-3, anotat per Sergi Duch. Quedaven poc menys de cinc minuts i l’empat no servia per a la permanència. Va ser Nuno Paiva que la va certificar amb el 4-3 (46’). Al final del partit l’equip ho va celebrar eufòric a la pista amb els aficionats, que van baixar per felicitar els jugadors i fer-los un passadís pel qual van anar al vestidor per continuar amb la celebració.

El Lleida Llista ha obtingut la permanència guanyant els últims sis partits que ha disputat

El Finques Prats Lleida Llista continuarà jugant la temporada que ve a l’OK Lliga, i ho farà amb alguns canvis significatius a la plantilla. Estan confirmades les sortides de tres jugadors, dos dels quals peces claus com Sergi Folguera i Xavi Aragonès, així com la de l’argentí Julián Martínez.

Els dos primers ja tenen destinació. El jugador de Bell-lloc, format al planter del Lleida Llista i autor aquesta campanya de 10 gols, ja s’ha compromès amb el Calafell, on es retrobarà amb Jepi Selva, que acaba de renovar pel club tarragoní, mentre que el barceloní, que ha marcat 13 gols, jugarà al Noia, un dels grans de l’OK Lliga.

La resta de jugadors han renovat el contracte, en concret, els porters Martí Zapater i Javi Sánchez i els jugadors de pista Sergi Duch, Nuno Paiva, Sebas Moncusí, Jordi Badia i l’argentí Nico Ojeda.Pel que fa a l’apartat d’altes, el club ja s’ha assegurat el fitxatge d’Antonio Miguélez, un jugador amb àmplia experiència i capacitat golejadora. El corunyès es va formar al col·legi Compañía de María de la Corunya, d’on han sortit altres referents com el blaugrana Ignacio Alabart. Després es va incorporar a la base del Barça, debutant amb el primer equip la temporada 2018-2019. Miguélez, conegut pel sobrenom del Chino en el món de l’hoquei, va recalar després a la Lliga italiana, on ha jugat les quatre últimes campanyes, les dos primeres enrolat al Montebello, amb el qual va marcar 19 gols de mitjana, i les dos següents al Sandrigo, on va firmar 18 i 16 gols respectivament.

Edu Amat: “Això és el premi al treball de tota la temporada”

Edu Amat explicava que “patir és l’ADN Llista, és el de tota la temporada. Aquest equip, quan pitjor està és quan més orgull treu i ho hem tornat a demostrar. Ens han remuntat, s’han posat 2-3, semblava que l’equip tornava a viure els fantasmes del passat, amb els pals, amb les ocasions, però hem demostrat que l’equip té caràcter, ha continuat lluitant i creient fins el final i ho hem aixecat en els últims cinc minuts, la qual cosa ens dona la salvació, que és el que veníem a buscar”. Sobre l’opció de jugar a Europa va dir que “ara toca gaudir la salvació, ja pensarem en el que ve davant, però aquest equip seguirà lluitant i ho donarem tot per ser a Europa”. Va afegir que se sent “molt tranquil i alleujat. Ha estat un any molt dur. A nivell personal ha estat una experiència molt dura, amb moments molt negres. Costava tenir energia, però l’equip sempre s’ha mostrat competitiu. Això és el premi al treball que hem fet durant tota la temporada”, va concloure el tècnic llistat.

Eliminatòria amb el Caldes per una plaça a Europa

La novena posició en la qual acaba el Finques Prats Lleida, després de la victòria d’ahir i la resta de resultats de la jornada, no només li dona la permanència, sinó que també li permet lluitar per una plaça a la WSE Cup, eliminatòria al millor de tres en la qual s’enfrontarà al Caldes d’aquí a dos setmanes. Baixen a OK Lliga Plata Rivas i Mataró, mentre que la tercera plaça de descens se la jugaran en el play-out Alcoi i Girona. Quant al play-off pel títol, els encreuaments són: Barcelona-Sant Just; Noia-Igualada; Liceo-Voltregà i Reus-Calafell.