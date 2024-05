Tocará remontar

El AEM se complicó ayer mucho su futuro en la lucha por el ascenso a Liga F, después de caer en un Recasens que se llenó como en las grandes ocasiones ante el Espanyol (0-2), que decantó el partido con dos goles rápidos tras el descanso y obliga al conjunto leridano a realizar una remontada épica en la vuelta del miércoles en la Ciutat Esportiva Dani Jarque, ya que necesitará ganar por tres goles para pasar porque, en caso de que la eliminatoria quede empatada tras la prórroga, el conjunto barcelonés pasará por haber quedado mejor clasificado.

El conjunto leridano sufrió para crear ocasiones, antes y después de los tantos visitantes, mermado por las bajas de Yamila, Raquel Quintana, y, desde el minuto 37, de Alba Quintana en ataque, y también por una terrible actuación arbitral. La colegiada acumuló error tras error y, aunque falló para los dos equipos, desató el enfado del conjunto leridano en dos acciones muy concretas: un penalti sobre Evelyn en el 36 por un agarrón de Júlia Guerra que no consideró como tal y la acción previa del 0-1, en la que Chamorro derribó a Hitomi con una carga excesiva que fue decretada como falta en todas y cada una de las acciones similares que se produjeron después, aunque todas ellas fueron mucho más leves. Sin embargo, dejó continuar la acción, que significó un 0-1 que dejó noqueado a un AEM que encajó ayer más goles que en todo el resto de sus partidos en casa este 2024, ya que había recibido solo uno hasta la fecha.El partido arrancó según lo esperado, con muchos balones divididos, que el conjunto leridano luchó con un ímpetu excesivo, que pagó con una amarilla rigurosa a Anita nada más arrancar y muchas faltas, que el Espanyol colgó propiciando dos remates de Simona, el segundo muy claro, que salieron cerca del poste de Laura Martí.El AEM le cogió el ritmo al partido sobre el cuarto de hora y tuvo su primer intento a través de Alba Quintana. Sin embargo, el Espanyol respondió con su ocasión más clara, en un córner descolgado en el segundo palo que Ángeles acabó rematando alto desde el área pequeña (22’).La réplica local fue instantánea, cuando Elisa Tomé se adentró en el área desde la derecha y se sacó un tiro cruzado que se topó con el palo. El conjunto leridano fue creciendo poco a poco y encontró espacios para seguir atacando, ante un Espanyol que dejó de encontrar vías de salida con balones largos. En uno de los ataques (36’), Evelyn entró en el área y, en la lucha por la posición con Guerra, cayó al suelo tras un agarrón de la defensa que la árbitra no señaló. La polémica no hizo más que espolear al conjunto leridano, que tuvo tres llegadas más antes del descanso, a través de Anita, Aithiara y Evelyn, esta última la más clara con una volea cruzada que se perdió por poco, pero tuvo que lamentar la lesión de Alba Quintana, extremo que fue sustituida por la central Lorena Reina ante la falta de alternativas en su posición.La salida del descanso fue también buena para el AEM, pero rápidamente recibió el golpe del 0-1. Chamorro le ganó la carrera con falta a Hitomi y colgó un balón que, tras un rebote, acabó en los pies de Carol, que definió con rosca desde la frontal directo a la escuadra.El conjunto leridano se fue del partido y lo pagó con el 0-2, un balón largo que peinó Chamorro y Ángeles definió por encima de Laura Martí cinco minutos después (0-2). Con la notable ventaja, el Espanyol se dedicó a defender, ante un AEM que se plantaba con facilidad en tres cuartos de campo pero que topó con su mayor déficit, la poca capacidad para generar peligro con pocos espacios.Con un frente de ataque con la energía muy justa, lo intentó con poca precisión y solo hizo intervenir a Salvador con un tiro de falta muy lejano de Cortés, que estuvo a punto de sorprenderla, y otro intento de Aithiara, que no acertó al rematar un centro y certificó la derrota para un AEM que buscará una gesta en la Dani Jarque para seguir haciendo historia.

“No nos han dejado competir”. Así de claro se mostró el técnico del AEM, Rubén López, al respecto de la actuación arbitral, que consideró muy errónea. “Pienso que hay un penalti a Evelyn clarísimo que no sé porqué no pita y el primer gol ha marcado. Hay una falta muy clara y, además, al final del partido le he preguntado a la árbitra sobre la acción y ella me ha dicho que ha visto clarísimo que era falta, pero como la línier no ha levantado la bandera, no la ha señalado. Además, te sacan amarilla en las tres primeras faltas. En fin...”, señaló el técnico, que rara vez entra a valorar la actuación arbitral.

Las jugadoras leridanas también se mostraron contrariadas por la actuación de la colegiada. Andrea Palacios declaró que “lo que se ha visto ha sido horrible y no estoy conforme. Pero son personas y también se pueden equivocar”, mientras que Noe Fernández señaló que “hemos competido dentro de lo que nos han dejado, pero no nos vamos a refugiar en eso, porque vamos a ir a muerte en la vuelta”. En esa línea, Palacios se mostró “muy confiada y segura de que vamos a pasar”. “Lo sacaremos adelante, porque puede ser el último partido de la temporada y vamos a ir a por todas”, añadió.En cuanto al desarrollo del duelo, Rubén López declaró que “hemos hecho una primera parte muy digna y la verdad es que estoy contento con el equipo, porque lo ha intentado todo, aunque tras el 0-1 nos hemos ido unos minutos del partido y lo hemos pagado con el segundo”. “No hay más que ir a ganar. Tendremos que hacer cambios y arriesgar mucho, pero iremos a competir y por qué no acabar como empezamos la temporada, ganando 0-3”, deseó el técnico, resignado porque “pensaba que el equipo estaba mejor físicamente y ha acabado muy mal. No sé si podremos recuperar a alguien para el miércoles”, dijo.

