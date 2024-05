Rodero continuará un año más en el Vila-sana

Lluís Rodero continuará una temporada más al frente del banquillo del Vila-sana, así como la práctica totalidad de la plantilla, con la excepción de Laura Barcos, que se retira del hockey con solo 25 años. El presidente del club, Ramon Porta, lo confirmó ayer durante la recepción que hizo la Diputación al equipo, en reconocimiento por ser subcampeonas de Europa.

El presidente de la Diputación, Joan Talarn, les felicitó y dijo que “es un orgullo que estéis aquí. No solo hay que reconocer cuando se gana, ser subcampeonas de Europa también es importante porque no es fácil. Gracias por llevar el nombre de Lleida tan arriba”, explicó, en un acto en el que estuvo acompañado por Òscar Martínez, diputado de Salud Pública y Deportes y del diputado Jordi Verdú.Porta agradeció el detalle y avanzó a Talarn su intención de pedir ayuda para poder afrontar la Copa Intercontinental, para la que se ha clasificado. En cuanto a la plantilla, dio por segura la contunidad de todas las jugadoras, en espera de pulir algún detalle y posibles fichajes. No seguirá Laura Barcons, que ha cumplido su tercera temporada en el Viña-sana. “Estoy en la OK Liga desde los 13 años y juego desde los 5. O seguía aquí, porque no me veo en otro club, o lo dejaba. Y he decidido por esta opción porque ahora necesito llevar otro tipo de vida”, explicó. Maria Porta, como capitana, agradeció el detalle de la Diputación, “que siempre nos ha apoyado”, valoró.

La Diputación destina 3 millones al deporte

La Diputación de Lleida anunció ayer las bases para que clubes y entidades deportivas de Lleida se acojan a los diferentes programas de ayuda, a los que destina 3.070.000 euros. Las mismas ya salieron publicadas ayer en el BOP y pueden solicitarse a partir de hoy durante un plazo de 20 días.La convocatoria distingue cuatro programas, que acogen los gastos de 2023 y los previstos para este 2024. El primero, de apoyo a las entidades deportivas de las comarcas leridanas para la promoción y el fomento de la actividad físicodeportiva, que quiere ayudar a la activad deportiva de las entidades, a la organización de eventos deportivos singulares y a los clubes con personas con discapacidad física o psíquica. Este programa está dotado con 2.460.000 €. El segundo, con una dotación de 160.000 euros, es de apoyo a las federaciones deportivas de Lleida. El tercero es para ayudar a deportistas, con una dotación máxima de 400.000 euros y, el cuarto, y que supone una novedad, es una línea de 50.000 euros para ayudar a los clubes a afrontar los gastos de competición en fases de ascenso de categoría.Òscar Martínez, diputado de Salud Pública y Deportes, destacó que el programa busca la máxima agilidad administrativa posible y que, “con esta fórmula clubes y entidades puedan obtener liquidez, ya que incluye adelantos sobre la previsión de gastos”.