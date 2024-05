Pasión por los play off: colas en las oficinas del Lleida Esportiu y del Força Lleida para comprar entradas

La disputa de los respectivos play off de ascenso del Lleida, en fútbol, y del ICG Força Lleida, en baloncesto, ha levantado auténtica pasión entre los aficionados de ambos clubes. El Lleida, que este domingo recibirá al Yeclano (19.00) en el partido de ida de la primera ronda del play off de ascenso a Primera RFEF, despachó ayer 1.472 entradas. El ICG Força Lleida, por su parte, en su segunda jornada de venta abonos, exclusivamente para los socios del club, ya ha superado los 900 para el cruce por una plaza en la Final Four, que se empezará a jugar dentro de dos fines de semana. Si el lunes superó los 500 abonos vendidos, ayer añadió más de 400.

El Lleida quiere llenar el Camp d’Esports el domingo, para lograr una buena renta de cara al partido de vuelta, por lo que ha puesto a la venta entradas a mitad de precio para los abonados, si las adquirían en venta anticipada.

El partido en Yecla ya tiene también día y hora. Se jugará el domingo 19 a las 19.00. Ayer solamente podían comprar entradas los abonados, mientras que mañana ya podrá hacerlo el público en general.Los socios del Lleida pueden comprar entradas a mitad de su precio habitual, 10 euros la de Tribuna, 7’5 la de Lateral y 5 euros la de Gol Nord. El público en general pagará el precio habitual, 20, 15 y 10, respectivamente.

Tanto socios como público packs de 5 entradas, a 75 euros en Tribuna, 45 en Lateral y 25 en Gol Nord y también packs de 25 entradas a 175 euros si son localidades de Lateral o a 100 euros si son de Gol Nord.

En cuanto al ICG Força Lleida, se ha propuesto meter a 6.000 espectadores en el play off, en el que, como en el Lleida, pagan todos. También ha dispuesto precios más económicos para sus abonados. Estos pueden comprarlo a 35 euros si son adultos o a 25 los júnior, y este precio incluye una bufanda de regalo. Tienen también prioridad para comprar. Así, el público no abonado, no podrá comprar abonos hasta mañana este viernes. Los precios, en este caso, son 45 y 35 euros. También se pueden comprar entradas individuales, a 25 euros para adultos y 20 las júnior.

Solo 100 entradas para la vuelta en Yecla

El Yeclano solo pondrá a disposición de los aficionados leridanos 100 entradas para el partido de vuelta, según explicaron ayer responsables de la peña Blues Nord.

Kuath quiere llegar al play off con otro triunfo

El pívot del ICG Força Lleida Kur Kuath, quiere llegar al play off con otro triunfo. “Queremos ganar el viernes y queremos seguir ganando en los play off”, añadiendo que “hemos trabajado mucho para preparar esto”.