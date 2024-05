Caen con honor

El AEM puso ayer fin al sueño del ascenso a la Liga F tras perder también en la vuelta de semifinales en casa del Espanyol (2-1), en un partido en el que creyó en la remontada hasta que le aguantaron las fuerzas. De hecho, el conjunto leridano estuvo a solo un gol de igualar el 0-2 de la ida durante más de 45 minutos, después de que Loba adelantara a las leridanas a los diez minutos, pero el empate blanquiazul cayó como una losa enorme para un conjunto leridano que llegaba al partido muy debilitado en lo físico y al que se le notaron todos los males después de encajar el 1-1.

Otra vez con dos goles de desventaja, el conjunto de Rubén López vio como poco a poco y de forma irremediable, se acercaba un final amargo para una temporada histórica, que se confirmó tras el 2-1 de Vallejo. El AEM mantuvo lo de siempre, el honor y la ambición para intentar sacarlo adelante, pero el corazón no fue suficiente para mantenerse en la lucha por subir a la élite, ante un Espanyol al que le valió con dos destellos de su inmensa calidad.No parecía lo más lógico plantearse remontar un 0-2 en contra con seis defensas en el once, tres de ellas como centrales, dos en los carriles y una última, Loba, actuando en la doble punta de ataque junto a Evelyn. Esta fue la solución de urgencia por la que optó el técnico ante las innumerables bajas que mermaron al AEM en la zona ofensiva, ya que Raquel Quitana estaba lesionada, mientras que Aithiara, Alba Quintana y Yamila esperaban en el banquillo por molestias.Lo que parecía una locura fue una solución con éxito inmediato, ya que en el primer tiro a puerta el conjunto leridano se adelantó y quien marcó fue precisamente Loba. En un pase largo de Minori, Evelyn fintó con atacar el balón y lo dejó pasar para que la ayer delantera andaluza lo rematara con suavidad para batir la salida de Salvador (0-1). Como en el partido de Liga, en el que venció por 0-2, el conjunto leridano se adelantó nada más arrancar y subo manejar los tiempos para evitar la reacción inmediata del Espanyol para mantener así sus opciones de igualar la eliminatoria en los 80 minutos de tiempo reglamentario restantes.Es verdad que el 0-2 no parecía cerca, pero el conjunto local tampoco daba signos de reacción, ya que antes del final del primer tiempo solo amenazó con un intento muy lejano de Chamorro y otros dos disparos desviados de Ángeles y Nuria, estos dos tras malos despejes de la zaga leridana, que volvió a sustentar con solidez al equipo de Rubén López.El Espanyol intentó corregir detalles tras el descanso, pero lo que le dio vida fue su pieza de más valor en ataque: Lice Chamorro. En un arranque de segunda mitad en el que el guion era parecido, el conjunto blanquiazul recuperó un balón en campo propio y puso a correr a la delantera paraguaya, que recibió en el sector derecho del ataque y, cuando arrancó, fue imparable hasta que se plantó en el área y batió a Laura Martí para empatar (1-1).El empate en el minuto 53 puso punto y final a las esperanzas del AEM, que siguió intentándolo por inercia, pero empezó a mostrarse más impreciso, menos seguro atrás y con cada vez menos energía. Y así fue como, en otro balón muerto en la frontal de su área, Vallejo remató de volea y sorprendió con el efecto a Laura Martí para poner el 2-1 final en el partido y el 4-1 en la eliminatoria en el minuto 75.El amargo final para una temporada histórica del AEM quedó mínimamente maquillado por el regreso con el primer equipo de Abril Rodrigo, que entró al partido en el minuto 90 sustituyendo a Elisa, en lo que supuso la reaparición de la joven canterana, de solo 17 años, tras más de un año y medio de lesión, para que ella también pudiera ser parte de una temporada histórica para el club leridano.

Rubén López: “Estoy triste pero el año es increíble”

“La temporada que hemos hecho es increíble, con uno de los presupuestos más bajos de la categoría nos hemos puesto en play off. No hemos podido llegar hasta la final, pero lo intentaremos el año que viene”. Así resumió el técnico de las leridanas, Rubén López, la temporada de su equipo, pese a que no escondió que “estoy muy triste, porque la eliminatoria se nos había puesto como queríamos, no estábamos pasado muchos apuros, pero a estas alturas los pequeños detalles marcan, y en un contragolpe nos han marcado el 1-1 y ha sido muy pesado”.El entrenador añadió contrariado que “teníamos por delante un premio muy grande, que teníamos muy cerca, y no lo hemos podido aprovechar, pero ni yo ni las jugadoras habíamos jugado un play off y los pequeños detalles nos han pasado factura, pero vamos a aprender de esto”.En el global de la temporada, el técnico destacó que “la unión del equipo ha sido la clave para estar aquí. El equipo tenía muy claro lo que quería y seguiremos trabajando con humildad para crecer”.Por su parte, la capitana Anita Velázquez dijo que sentía “mucho orgullo porque nadie esperaba que llegásemos aquí, pero hemos creído en la idea y hemos ido a por la eliminatoria, aunque su gol nos ha hecho daño”. Además, Abril Rodrigo, en su reaparición con el primer equipo, reconoció que “no me esperaba jugar, pero jugar el play off con este equipo es un orgullo increíble, porque ha sido un camino muy duro”.

Osasuna, el otro aspirante

El rival del Espanyol para la segunda plaza de ascenso a la máxima categoría será Osasuna, que hizo ayer buena la renta de 0-3 con la que llegaba del partido de la ida ante el Alhama y pasó a la final pese a perder 0-1 ante el conjunto murciano. La ida de la eliminatoria será este domingo, en el estadio del Sadar.