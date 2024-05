Viadero: "Mirar atrás no sirve de nada"

El técnico del Lleida Esportiu, Ángel Viadero, dejó claro que "mirar atrás no sirve de nada" y que la vista del equipo está solo puesta en el play off que se abre este domingo (19.00) en el Camp d'Esports ante el Yeclano. "Ahora empezamos una competición absolutamente nueva, en la que lo que hemos hecho hasta ahora no vale", declaró este mediodía en rueda de prensa, después de terminar la fase regular en quinta posición tras la derrota ante el Hércules (2-1).

Además, el cántabro destacó que para el equipo jugar el play off no debe ser, ni mucho menos, algo negativo. "Jugar una promoción para ascender es una gran ilusión, porque todo el mundo quiere jugar este tipo de partidos. Al principio de temporada teníamos el objetivo de mejorar la anterior campaña y con la boca pequeña nos marcábamos la meta de jugar el play off y, después de estar toda la temporada en la parte alta, lo vamos a jugar", dijo el cántabro, antes de afrontar una promoción en la que "el único objetivo es el ascenso y vamos a luchar por lograrlo".

El primer rival, a doble partido, será el Yeclano, un equipo al que Viadero calificó como "con denominación de origen de su entrenador". "Son un grupo que compite francamente bien, con jugadores jóvenes y que en su mayoría vienen del barro. Cuando llegas a estas alturas de competición, nadie te ha regalado nada y ellos han estado compitiendo por el ascenso directo hasta hace poco, o sea que hay que tener cuidado con ellos", añadió.

El técnico azul también se mostró convencido de que "no tengo ninguna duda de que la afición está ilusionada con el equipo, como todo el año" y solo confirmó la baja de Musa Isah, que vio la quinta amarilla en Alicante y será baja por sanción, aunque reconoció que "hay algunos jugadores con molestias y vamos a decidir después del último entrenamiento".