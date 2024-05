La Montsec-Montsec espera superar los 900 participantes

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La decimocuarta edición de la Marxa Cicloturista Montsec-Montsec se celebrará próximo sábado día 18, con salida y llegada desde el pabellón Inpacsa de Balaguer, El certamen propone los tres recorridos tradicionales, de 190, 140 y 80 kilómetros y cuenta con una previsión de participación superior a los 900 ciclistas, llegados mayoritariamente desde distintos puntos de Catalunya, pero también de Aragón, el País Vasco y Andorra.

La prueba, de carácter no competitivo, fue presentada ayer en la Diputación de Lleida por la concejala de Deportes de Balaguer, Laia Vilardell; el vicepresidente del CC Balaguer, Jordi Ribalta; su secretario y organitzador de la prueba, Víctor Saiz; el delegado de la Federación Catalana de Ciclismo (FCC) en Lleida, Arturo Santiveri; y el diputado Jordi Verdú.Santiveri destacó que la Montsec-Montsec es una marcha “muy reconocida y con mucho prestigio, no solo en la demarcación de Lleida” y, en esa línea, Jordi Verdú apuntó que “los participantes califican a esta prueba como la mejor valorada y organizada de las de bicicletas en carretera, en encuestas internas de la FFC”.Por su parte, Laia Vilardell valoró que “la prueba da valor, no solo a Balaguer, sino al resto del territorio”, porque uno de sus elementos distintivos es que atraviesa espacios neurálgicos del Montsec como el puerto de Àger, el Coll de Comiols, la Collada d’Hostal Roig y el Coll de Fontllonga.Además, Victor Saiz destacó la apuesta de la organización “para celebrar un evento sostenible, con medidas que reducen mucho el impacto medioambiental y tratan de publicitar la proximidad”. La previsión de la organización es que cerca de 120 voluntarios se encarguen del correcto desarrollo de la marcha. La Ruta de Gran Fons, con 190 kilómetros y 3.300 metros de desnivel acumulado y la de Mig Fons, con 140 km. y 2.050 metros de desnivel, forman parte del Circuit Català de Cicloturisme Gran Fons, mientras que la prueba más corta, la Challenge (80 km. y 1.300 metros de desnivel), sigue dentro del circuito Challenge.