Jaume Betriu se retira en el Mundial tras una caída

La tercera prueba del Campeonato del Mundo de EnduroGP, disputada en la localidad rumana de Bacau, no fue nada propicia para el leridano Jaume Betriu, que sufrió una aparatosa caída durante el Supertest del viernes que le condicionó el resto de la carrera. El piloto de Coll de Nargó, que salió disparado por delante de la moto, acabó con fuertes dolores en la zona de las costillas, y aunque salió el sábado y completó la carrera, tomó la decisión de no salir el domingo para no empeorar la situación y evitar males mayores.

“Me di un buen golpe en el pecho que me dificultaba la respiración y también me afectó la mano derecha, donde tengo una lesión de hace tiempo y que se me ha reproducido. El sábado completé la jornada como pude, pero ya el domingo decidí no tomar la salida porque no valía la pena arriesgar, porque correr por correr sin tener opciones de ser competitivo no valía la pena”, señaló Jaume Betriu, que esta tarde tiene previsto visitar a su traumatólogo de confianza. La próxima cita será el Estatal de Asturias del 7 al 9 de junio.