“Hay que modernizar las estructuras del fútbol”

Las ganas de explicar su experiencia durante muchos años en el arbitraje y la indignación porque después de que se hiciera público que el Barcelona había pagado dinero al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, ningún estamento mostrara interés en descubrir los motivos de esos pagos, llegaron al exárbitro leridano Xavier Estrada Fernández a escribir el libro “La verdad del caso Negreira”, que ayer presentó en la Sala Víctor Siurana de la UdL, acompañado, entre otros, por el periodista leridano Sique Rodríguez.

“Yo me esperaba, cuando presenté la querella (contra Negreira), tener el apoyo de mi propia casa, de la Federación, del Comité.. pero esta llamada no llegó nunca”, explicaba a este diario. “Quiero entender que todos estamos en la misma línea, querer resolver e investigar el caso y que se aclaren las dudas. Con el libro hemos puesto sobre la mesa que todas estas estructuras del fútbol se tienen que cambiar, es necesartio modernizarlas”.Estrada, que dice sertirse muy apoyado desde las redes sociales, lamenta que sus compañeros árbitros no puedan opinar porque “iría en detrimento de sus carreras” e insiste en que “mi indignación nace de que un club paga al vicepresidente de mi comité y no veo ninguna intención de investigarlo”.