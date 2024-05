«Tener un equipoasí es fantástico»

Justo después de caer ante elEspanyol dijo que estaba triste.Pasados los días, ¿cómo se siente?

Sigo con una sensación triste, porque cuando todo va tan bien y has tenido una temporada tan buena a todos los niveles da pena que se termine tan pronto. Somos conscientes de que era muy complicado, pero lo tuvimos cerca con el 0-1 y ahora tenemos que pasar página.

Con este formato tan comprimido de play off, ¿ha dado tiempode disfrutar de esta experiencia?

Es una pena porque en tres días se resolvió y no llegamos en nuestras mejores condiciones, con muchas lesionadas, sin tiempo para recuperar del domingo al miércoles ni de preparar casi el partido. Es una pena que llegues a este hito y sea tan corto.

¿Qué le falló al equipo? Porquecompitió en los dos partidos, pero el resultado fue de 4-1.

Nos faltó un poco de callo, experiencia de verse ahí.. Pero es normal, porque Laura Martí, Meri Martorell, Noe Fernández, Alba Quintana o Evelyn Acosta tienen 20 o 21 años y juegas contra un equipo, el Espanyol, hecho para subir, con experiencia. Hubo momentos clave. Después de encajar el 0-1 no te puedes volver loco y encajar el 0-2 y en la vuelta, con el 0-1 al descanso, nos marcan un gol que no nos pueden hacer en un error grave. Son detallitos que a estas alturas penalizan.

¿Cuál ha sido la clave de llegar al play off con un equipo tan joven?

Cuando hicimos la plantilla tuvimos muy claro que somos uno de los equipos con menos presupuesto de la categoría –y lo seguiremos siendo desafortunadamente– y había jugadoras muy interesantes en equipos que habían bajado que serían asequibles. Y realmente es que ellas se adaptaron muy bien desde el inicio y sabíamos que íban a rendir. Es verdad que también llegaron jóvenes de Canarias que tardaron un poco en rendir, pero han acabado muy bien y, además, en diciembre, cuando es difícil firmar bien, llegaron jugadoras que han sumado muchísimo a nivel de vestuario.

Recuerdo que el año pasado ya me dijo que el objetivo debía ser encajar muy poco y cierran la temporada con 15 porterías a cero y siendo el equipo menos goleado en Liga, con 14 tantos. Ha salido el plan a la perfección.

Honestamente, todo el mundo dice que nos falta gol. Pero el gol se paga muy caro y tampoco hay delanteras que te garanticen llegar aquí y marcar. Así que sabíamos que teníamos que encajar poco porque si hubiéramos tenido, por ejemplo, a Andrea Gómez como el año pasado marcando 10 goles, hubiéramos estando luchando por el título con Deportivo y Barça B.

Da la sensación de que ha tenido un equipo que le ha puesto las cosas fáciles. ¿Es así?

Sin duda. El año que más en mi carrera. Normalmente las jugadoras cuando no juegan se enfadan y te lo ponen difícil. Este año no, y cuando les tocaba salir rendían muy bien. No tengo ninguna queja, no ha habido ningún problema en el vestuario y tener un equipo así para un entrenador es fantástico.

Se ha dado la circunstancia quecapitanas como Mariajo, LauraFernández o Jeni se han perdidocasi toda la temporada. ¿Ha sidoimportante su papel desde fuera?

Muchísimo. Son jugadoras que el año pasado lo pasaron mal, querían hacer el play off y nos quedamos fuera el último día. Imagino que tampoco habrá sido fácil ver al equipo en play off con ellas fuera. Pero sin poder jugar, la mayoría de lesionadas han venido a Alhama, a Vitoria.. y yo, en su situación, estaría muy contento por el equipo pero los fines de semana me iría a mi casa. Esto dice mucho del grupo humano que tengo.

Para los que estábais el año pasado, ¿jugar el play off ha servidopara al menos sacarse la espinade la temporada anterior?

Evidentemente que sí. De 26 jornadas, en 23 hemos estado en play off e íbamos viendo que lo podíamos lograr. Es verdad que ante el Athletic B bajaron los fantasmas cuando nos quedamos con 10 y vino a la cabeza el partido del Córdoba del año pasado. Pero lo aseguramos aquel día y hemos cerrado una herida, porque el año pasado estuvimos muy cerca y los que estábamos entonces valoramos mucho lo de este.

Tiene contrato para el año que viene. Tras caer en el play off dijo que había que intentarlo de nuevo la próxima temporada. ¿Cómo hay que afrontarla?

Hay que seguir intentándolo, pero sin poner las expectativas demasiado altas. Yo quiero hacer el play off y subir a Primera, pero hay que ser honestos, somos el AEM. Aquí no vendrá un jeque a poner dinero. Y esta categoría el año que viene será muy dura y con equipos que invertirán mucho. Cuanto más dinero tienes, puedes fichar a mejores jugadoras sobre el papel y mirar alto. Nosotros somos lo que somos, con nuestros recursos, y trabajaremos para estar lo más alto posible, pero desgraciadamente haber jugado el play off seguramente no se traducirá en una mejora económica y habrá que seguir trabajando con un presupuesto bajo.

¿Precisamente teme que por haber jugado un play off muchas jugadoras puedan irse?

Es otra preocupación sí, porque los equipos saben qué recursos tenemos y vendrán a buscar jugadoras. Es evidente que queremos mantener el bloque, pero se irán algunas seguro porque no podemos competir económicamente con otros. Podemos ofrecer muchas otras cosas buenas que tiene el club, pero algunas se marcharán.

¿Están ya perfilando la plantilla del año que viene?

Sí, porque hay equipos que han acabado hace semanas y vamos un poco tarde ya en ese sentido. Lo que queremos es mantener a 14 o 15 jugadoras y fichar poco, pero veremos.

¿Es optimista para intentar cumplir con estas expectativas?

Sí. Las jugadoras se han comprometido mucho con el proyecto y están a gusto. Creo que el núcleo fuerte se mantendrá.

¿Ha sido también importante que las jugadoras se comprometieran mucho con el club también?

Es imposible que una jugadora rinda aquí si no viene a Lleida y se adapta a lo que es el AEM como club. Han venido grandes futbolistas que se han tenido que ir porque no se han implicado. La gran mayoría de jugadoras están muy a gusto y si fuera solo por eso se quedarían, pero el tema económico marca, más en el fútbol femenino.

¿Le gustaría también que el clubpudiera crecer también en eso, enpoder ofrecer más a las jugadoras? Si no, el techo del proyectono es muy alto.

Me gustaría, pero soy realista. Nadie vendrá aquí a invertir 200.000 euros. Puede que venga algún patrocinador para subir el nivel, no solo de la plantilla, también en instalaciones y otras cosas que nosotros no tenemos. Pero soy optimista, porque de la temporada pasada a esta hemos dado un paso, y la que viene hay que dar otro más. Si queremos dar diez y subimos mucho las expectativas, nos vamos a equivocar. Me gustaría que todo el mundo entendiera que lo hemos hecho muy bien, pero que esto es deporte, somos el AEM y hay que dar pasos cortos, tener los pies en el suelo y luchar con nuestras armas.