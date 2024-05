El Barça, a Almería para apuntalar la segunda plaza

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Barcelona visita hoy al Almería en el Power Horse Stadium (21.30), con el objetivo de sumar una victoria para apuntalar la segunda plaza, que le permitiría disputar la Supercopa. Con un punto más que el Girona y un partido menos, los de Xavi quieren aprovechar el tropiezo de los gerundenses y abrirían una brecha de cuatro puntos si ganan hoy, cuando solo quedarán seis por disputarse. Visita a un Almería descendido desde hace semanas.

Sobre el partido de hoy Xavi Hernández valoró que “no es fácil, el Almería ha merecido más puntos de los que ha ganado”, señaló. “Han bajado de categoría y el jugador se ha liberado y juega tranquilo y sin nada que perder. Han competido bien contra equipos grandes y será un rival difícil. Tienen talento delante, con jugadores de mucho nivel. No será fácil ni sencillo, pero si hacemos 6 puntos seremos segundos y el objetivo está clarísimo”, añadió.De cara a la próxima temporada admitió que “el objetivo es cambiar, incorporar gente y mejorar. Si no, nos quedaremos igual. Las cosas que no han salido bien hay que mejorarlas. Tenemos que ver cómo está la película de la situación económica y del ‘fair play’ y a partir de ahí veremos”, comentó.Reiteró que el presidente, Joan Laporta, “siempre es positivo” y que Deco, el director deportivo, también. “Pero la situación económica marca la planificación deportiva. Y esto lo sabéis todos. La situación es complicada, sobre todo a nivel económico, para competir con los mejores. No tiene nada que ver la situación actual con la de años atrás, que el entrenador decía a quién quería”, lamentó.“Hay otros clubes con una situación mucho mejor que la nuestra. El barcelonista lo debe entender, yo así lo entiendo; nos tenemos que ajustar a ello. Pero eso no significa que no vayamos a competir. Necesitamos estabilidad y tiempo pero hay cosas buenas para competir”, añadió.Aceptó que esta temporada han jugado mejor que el año pasado pero que han “competido peor”. “Se nos han escapado cosas por detalles. Hemos tenido muchas decepciones. Los partidos contra el Girona y el Madrid nos han marcado, no hemos estado a la altura y no hemos competido. El año pasado.. Recuerdo el 0-4 en el Bernabéu, ganamos la Liga en el campo del Espanyol. Hicimos grandes actuaciones a nivel coral”, comentó sobre los mejores y peores momentos del curso.

El Atlético gana en Getafe con tres goles de Griezmann y sella la Champions

Tres goles de Antoine Griezmann, dos en el primer tiempo y uno en el inicio del segundo, confirmaron ya matemáticamente la clasificación del Atlético de Madrid para la Liga de Campeones por duodécima temporada consecutiva, con una victoria concluyente por 0-3 contra el Getafe en el Coliseum. Con goles de Williot Swedberg y Hugo Álvarez, el Celta remontó en la segunda parte el tanto de Álex Berenguer para el Athletic (2-1) y da un paso de gigante hacia la permanencia en la Liga, al conservar una renta de cinco puntos sobre el Cádiz con solo seis en juego.El Cádiz, con un gol de Sergi Guardiola en el tiempo añadido, se llevó los tres puntos del campo del Sevilla (0-1), lo que impide su descenso matemático, pero la victoria del Celta le mantiene cerca de Segunda.Y el Rayo, con goles de Florian Lejeune y de Jorge de Frutos, ganó 2-1 al Granada en Vallecas y acaricia la permanencia de forma virtual al tener 6 puntos de ventaja sobre el descenso a falta de dos jornadas.

Hacienda investiga una cuenta de directivos

Hacienda investiga parte de los intereses de un aval que permitió a Joan Laporta ser presidente, según publicó ayer El Periódico. Parte de los intereses de este aval, que asciende a 350.000 euros, los pagó una empresa con sede en Estados Unidos, que después recibió el encargo de organizar dos amistosos en ese país. El club reaccionó con una nota en la que negaba cualquier irregularidad ni trato de favor a ninguna empresa, mientras que el excandidato Víctor Font no descartó una moción de censura.

El Girona celebrará con una rúa la temporada

El Girona celebrará su excelente temporada, con la histórica clasificación para la Champions, el domingo 26 de este mes con una rúa por las calles de la ciudad con la participación de los futbolistas y el cuerpo técnico encabezado por Míchel Sánchez.