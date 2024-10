Un tesoro a descubrir: El pueblo más infravalorado de Lleida

Publicado por Redacció Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

La reconocida revista Viajar ha elaborado un mapa que destaca "los pueblos más infravalorados de España", localidades que, a pesar de su indudable belleza y riqueza cultural, no reciben la cantidad de visitantes que merecen y son menos conocidas a nivel nacional. Según la publicación, muchos de estos pueblos quedan en segundo plano frente a municipios vecinos más turísticos, que suelen concentrar la mayor parte de la atención y afluencia de viajeros.

La revista explica que, en algunos casos, estas localidades no han desarrollado su economía en torno al turismo y, por tanto, carecen de las infraestructuras necesarias para atraer a grandes masas de turistas. Sin embargo, esto no reduce su encanto ni su valor cultural. "En España no hay pueblo feo", asegura Viajar, y añade que "cada rincón, por pequeño que sea, esconde algún tesoro dentro de sus límites territoriales".

Esta selección invita a los viajeros a descubrir la España más auténtica, visitando destinos que aún mantienen su esencia y encanto tradicional.

El pueblo que destaca en la provincia de Lleida es Durro, situado en el Valle de Boí, una zona que cuenta con algunos de los monumentos más importantes del románico lombardo. Este pintoresco pueblo, que todavía conserva su encanto rural, es conocido por su iglesia de la Nativitat de Durro, una auténtica joya del arte románico que ha sido reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta iglesia, de imponente arquitectura, es un verdadero símbolo del arte religioso de la región y una visita obligada para los amantes de la historia y el arte. Además, muy cerca de la localidad, se encuentra la ermita de Sant Quirc de Durro, situada en una colina que ofrece unas vistas espectaculares del Valle de Boí. Desde allí, los visitantes pueden disfrutar de una panorámica única de este entorno natural privilegiado en los Pirineos.

El encanto tradicional de Durro es otro de sus grandes atractivos. Sus calles empedradas y las casas de piedra típicas de la arquitectura pirenaica transportan al visitante a otra época, conservando el espíritu y la autenticidad de los pueblos de montaña. Este municipio ha mantenido su esencia rural, lo que lo convierte en un destino perfecto para aquellos que buscan alejarse de las aglomeraciones turísticas y conectar con la naturaleza y la historia.

Además de su valor cultural, Durro se encuentra en un entorno natural privilegiado dentro del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, lo que ofrece a los visitantes múltiples posibilidades de realizar actividades al aire libre, como senderismo, rutas en bicicleta o simplemente paseos por la naturaleza. Su localización en los Pirineos lo convierte en un lugar ideal para los amantes del turismo rural y de montaña, quienes pueden disfrutar tanto de su patrimonio arquitectónico como de su entorno natural.