El Lleida recurrirá la sanción “desproporcionada e injusta”

El Lleida Esportiu anunció ayer que presentará un recurso contra la decisión del Juez Único Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de cerrar el Camp d’Esports durante dos partidos e imponer una sanción de 6.001 euros por los incidentes del domingo ante el Yeclano. El club considera que esta resolución es “desproporcionada e injusta, basada en afirmaciones incorrectas”, según manifestó ayer el adjunto a la presidencia y responsable jurídico del club, Marc Torres. Cabe recordar que el partido fue suspendido por el colegiado aragonés Manuel Ramírez Marco en el quinto minuto del tiempo añadido después de que una botella de plástico lanzada desde la grada impactara en el delegado del equipo murciano en el minuto 92, cuando el marcador reflejaba un 0-1.

“Es una sanción más dura de lo que esperábamos. La sanción económica sí que podíamos preverla porque es lo mínimo que pueden poner. Ahora bien, imponer dos partidos a puerta cerrada lo entendemos totalmente desproporcionado”, señaló Marc Torres. Según el club leridano, la resolución disciplinaria se basa en afirmaciones incorrectas. Torres explicó que el Lleida envió alegaciones al acta por correo electrónico el mismo domingo. Además, también argumentó que el club había comunicado a la Federación Catalana de Fútbol la necesidad de presencia policial, igual que ante el Sant Andreu y el Europa, y de ahí la presencia de Mossos d’Esquadra y la seguridad privada que hay en cada partido. El directivo leridano también reiteró que se está trabajando para identificar al o los responsables de los lanzamientos y que ya se ha interpuesto una denuncia. Tras expresar esta buena voluntad del Lleida, antes y después de los incidentes, Torres dijo que la resolución del juez de competición “criminaliza” a la entidad y a la afición: “Creemos que no nos han tratado bien. No pedimos que nos traten diferente al resto, pero sí de forma justa. Han impuesto un castigo ejemplar. Hasta los directivos del Yeclano nos reconocieron que actuamos de forma inmediata”, dijo.Torres añadió que “estamos en una situación de clara indefensión” por el hecho de que la RFEF le niega acceso al informe de los Mossos donde se evidencian una serie de actuaciones que atenuarían la responsabilidad del club y que no han sido recogidas ni valoradas en la resolución sancionadora. Señaló, además, el cambio de criterio del Juez Único respecto a casos similares. Por todo ello, presentará un recurso ante el Comité de Apelación.