Consolidan el segundo puesto

El Barcelona se impuso ayer por 0-2 al Almería, un rival ya descendido, con lo que suma un triunfo que le permite consolidar la segunda posición, que da acceso a la Supercopa. Los de Xavi, con un doblete de Fermín, sacaron el partido adelante con comodidad, aunque el equipo andaluz dispuso de varias ocasiones que, con más acierto, le hubiera complicado el objetivo a los azulgranas. A falta de dos partidos para que acabe la Liga, o sea, 6 puntos en juego, tiene 4 de ventaja sobre el Girona, al que se ha salido muy caro el tropiezo ante el Villarreal.

Los de Xavi Hernández pecaron de conformistas con un excesivo tono de relajación en Almería. El Barça, sabiéndose superior, monopolizó siempre que pudo el balón pero sin urgencia por buscar la meta rival.El Almería exhibió sus problemas en las áreas que le han condenado a estar descendido ya hace tiempo, a pesar del repunte de orgullo desde que llegara Pepe Mel. El equipo andaluz tuvo tres ocasiones muy claras: Leo Baptistao y Embarba, en el primer tiempo, y ‘Choco’ Lozano, a los dos minutos de la reanudación. Con el 0-1 a favor desde el minuto 14, anotado por Fermín, el Barça confió en su pegada y salió airoso de un partido que sentenció en la segunda mitad con otro gol de Fermín.Los de Xavi hicieron pronto los deberes, con el centro de Héctor Fort y el buen cabezazo de Fermín (0-1, 14’), y eso no ayudó a la intensidad visitante. El equipo azulgrana se dejó llevar y el aviso de Baptistao, después de una gran jugada personal, sirvió de despertador. Lamine Yamal fue quien avivó el juego del Barça, pero no hubo más goles hasta el segundo tiempo.El Barça se conformó con tener el balón y, antes del descanso, Embarba tuvo otra que mandó al poste. La de Lozano en el inicio del segundo acto fue aún más clara, con el balón muerto para rematar delante de Ter Stegen, pero el lento regreso de vestuarios en los de Xavi no les pasó factura. En una arrancada de orgullo de Sergi Roberto llegó el 0-2 de Fermín que dejó el partido visto para sentencia y, la segunda plaza, prácticamente también. Es un premio menor en una temporada en blanco, pero garantiza 10 millones en la Supercopa para las necesitadas arcas azulgranas.

Rechazan investigar si Negreira blanqueó el dinero del Barça

La Audiencia de Barcelona ha anulado la decisión del juez del “caso Negreira” de investigar, en una pieza separada, si el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, y su hijo, blanquearon parte del dinero que les pagó el Barcelona, ante la falta de indicios de que cometieran este delito. Este auto da la razón a Negreira, su hijo y el Barça, que recurrieron esa decisión.