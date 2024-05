Desestimado el recurso del Lleida para acabar el partido

El Comité Nacional de Segunda Instancia (CNSI) de la Federación Española de Fútbol ha desestimado “íntegramente”, el recurso que presentó el Lleida contra la decisión del Juez Único de Competiciones No Profesionales, en la madrugada del pasado lunes, de dar por suspendido el encuentro del play off de ascenso a Primera RFEF, ante el Yeclano, con 0-1 en elmarcador y a falta de cerca de 8 minutos. El motivo de la suspensión fue el lanzamiento de una botella que impactó en la cabeza del delegado del equipo murciano, al que siguieron otros lanzamientos, según el acta arbitral. El CNSI confirma “en su integridad” la decisión del Juez Único.

Marc Torres, adjunto a la presidencia del Lleida, lamentaba que “desestiman el recurso con los mismos argumentos que el Juez Único, es decir, cero argumentos y sigue sin haber fundamento legal”. Por ello anunció que “iremos a la justicia ordinaria”, por lo que el Lleida presentará un recurso por vía civil, ya que al no tratarse de un asunto de disciplina deportiva no puede recurrirse al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Consciente de la inmediatez del partido de vuelta, Torres añade que “si al final un tribunal nos da la razón, pediremos daños y perjuicios”.En su recurso al CNSI el Lleida alega que el fallo del Juez Único “vulnera el principio de legalidad por cuanto no se basa en ningún precepto legal o reglamentario”. Este organismo le responde que “es competente para resolver sobre la continuidad o no de un encuentro suspendido”. También rechaza que la decisión vulnere la presunción de inocencia porque “este procedimiento no tiene carácter disciplinario, sino competencial” y que “su objeto se limita a determinar si procedía o no dar por concluido el partido”. Competición sancionó al club con el cierre el Camp d’Esports dos partidos y 6.000 euros de multa, lo que también tiene previsto recurrir hoy el Lleida.

El club afirma que pedirá daños y perjuicios en el caso de que, algún día, un tribunal civil le de la razón

El Lleida también argumentó que el Yeclano se marchó sin esperar la resolución del Juez Único, a lo que el CNSI responde que “no existe precepto reglamentario que le obligue a pernoctar en la misma ciudad del encuentro suspendido” y que no fueron sus seguidores “quienes provocaron los incidentes que llevaron a la suspensión”.