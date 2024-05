Xavi Hernández, más fuera que dentro del Barça

Publicado por agencias Verificado por Creado: Actualizado:

Tres semanas después de que el club anunciara su continuidad y ser ratificado por la junta directiva hasta junio de 2025, Xavi Hernández vuelve a estar en el disparadero y todo apunta a que no será el técnico de los azulgrana el próximo curso. Así lo ha avanzado RAC1 y lo ha podido confirmar EFE. Todo arranca de las declaraciones realizadas por Xavi Hernández en la víspera del encuentro ante el Almería, en las que el entrenador azulgrana se sinceró sobre la situación de la entidad, un análisis que no habría gustado a la directiva azulgrana, en especial al presidente Joan Laporta. "El socio debe entender que tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con la de hace 25 años. No estamos en las mismas condiciones que los otros clubes. Yo lo entiendo, y a eso nos vamos a ajustar. Queremos competir por los títulos, pero el Barça necesita estabilidad y tiempo", afirmó el miércoles Xavi.

El discurso se contradice con lo que, al parecer, pactaron ambas partes cuando cerraron la continuidad de Xavi hasta junio de 2025 en una reunión celebrada el pasado 24 de abril en el domicilio particular del presidente. En la misma, Xavi se habría comprometido a modular sus mensajes en la sala de prensa, sobre todo respecto a la situación económica de la entidad azulgrana y respecto a la plantilla.

Llegó Xavi Hernández a aquella reunión, con la comisión deportiva, prácticamente sentenciado, después de que la junta directiva hubiera debatido horas antes sobre la inconveniencia de la continuidad del entrenador. Pero Laporta y Xavi arreglaron sus diferencias y desde el club se anunció que el técnico, que tenía pensado dimitir al término del presente curso, cumpliría su contrato firmado hasta junio de 2025, ante el desconcierto general. Ahora el panorama ha vuelto a cambiar, a pesar de que Xavi Hernández, consciente del lío formado por sus declaraciones, intentó enmendarlas tras la victoria de este jueves en Almería.

"Dije que la situación no es la mejor, pero que estamos trabajando todos para revertirla. Aquí siempre hay ruido, pero estoy tranquilo y con ilusión. Tengo mucha ilusión de empezar la pretemporada. Sigo teniendo el honor de estar en el mejor club y con toda la ambición para ganar títulos", insistió el entrenador azulgrana. Todo apunta a que Xavi acabará la temporada y no continuará. La incógnita reside en si dirigirá al equipo en los dos partidos que quedan (este domingo ante el Rayo Vallecano y la semana que viene frente al Sevilla) o si será sustituido antes.

El favorito para sustituirlo es el mexicano Rafa Márquez, entrenador del filial, aunque el segundo equipo barcelonista está inmerso en la promoción de ascenso hasta finales de temporada y ello podría facilitar que Xavi dirija a los azulgrana hasta el partido ante el Sevilla.